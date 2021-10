https://mundo.sputniknews.com/20211021/carlos-slim-seguira-con-la-concesion-de-telmex-amlo-se-pronuncia-al-respecto-1117372808.html

¿Carlos Slim seguirá con la concesión de Telmex? AMLO se pronuncia al respecto

¿Carlos Slim seguirá con la concesión de Telmex? AMLO se pronuncia al respecto

La concesión de Teléfonos de México, la cual le fue otorgada al empresario Carlos Slim durante el sexenio del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari... 21.10.2021, Sputnik Mundo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves 21 de octubre que el Gobierno federal no tiene interés en retirar concesiones, tal es el caso de Telmex, cuyos permisos de explotación fueron otorgados al empresario Carlos Slim desde 1990. Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseveró que llegado el momento se revisará el caso y se hará lo que más convenga al país. Asimismo, López Obrador señaló que los permisos a Slim se mantendrían siempre y cuando haya beneficios para la población. "Nos va tocar resolver eso y no tengo ningún problema de conciencia. Ya está, revocamos la concesión. Revocamos y el Estado se hace cargo o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población, ya sea en tarifas, ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos, o llegar a un acuerdo", señaló el presidente. López Obrador apuntó la importancia y magnitud de llevar las riendas de una empresa como Telmex, la cual fue concesionada a Carlos Slim durante el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari. Prodigy Infinitum, la ramificación de Telmex que presta servicio de internet, terminó el 2020 con poco más de 10 millones de suscripciones y, de acuerdo con datos del diario El Economista, aportó el 61,93% de los ingresos de Teléfonos de México, equivalentes a 55.316,22 millones de pesos, en dicho año. Además, Telmex es la empresa con más mercado fijo en el sector de telecomunicaciones con 57,7% de este, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgados a Reporte Índigo. "Imagínense si en el 23 se expropia, no, no se expropia, no se renueva la concesión, la vamos a manejar nosotros, no son tamalitos de chipilín", sentenció el mandatario mexicano.

