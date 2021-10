https://mundo.sputniknews.com/20211021/blackoutchallenge-un-reto-de-tiktok-cobro-la-vida-de-dos-ninas-en-oaxaca-1117389249.html

#BlackoutChallenge: ¿Un reto de TikTok cobró la vida de dos niñas en Oaxaca?

Dos menores de edad perdieron la vida en Oaxaca este 20 de octubre, aparentemente luego de inducirse el ahorcamiento por aplicar un presunto reto de TikTok... 21.10.2021, Sputnik Mundo

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que investiga el deceso de las menores, ocurrido en San Martín Mexicapam, en el poniente de la capital del estado, bajo el protocolo ministerial, policial y policial de delito de feminicidio para deslindar responsabilidades."La FGEO realiza las diligencias periciales pertinentes para establecer la causa del deceso, a fin de brindar certeza a los familiares, a quienes en todo momento se les ha brindado el acompañamiento como víctimas indirectas", indicó la agencia de investigación.De acuerdo con testimonios recogidos por la prensa local, las menores se habrían inducido la asfixia como parte de un reto de redes sociales presente en la plataforma de videos cortos TikTok.No obstante, una búsqueda del hashtag #BlackoutChallenge en la plataforma de origen chino no arroja resultado alguno, y búsquedas con variaciones sobre ese tema reproducen videos de usuarios que advierten sobre los riesgos de esta práctica, o videos ambiguos sin alusiones violentas.Según las normas de la comunidad de la app de entretenimiento, TikTok asegura que no fomenta las conductas violentas."En nuestra plataforma no se permiten contenidos cuyo objetivo sean los contenidos gráficos, sádicos o violentos ni que promuevan, normalicen o glorifiquen la violencia o el sufrimiento extremos", sostiene."En caso de que detectemos una amenaza a la seguridad pública, suspenderemos o prohibiremos la cuenta y, si procede, reportaremos el incidente a las autoridades legales pertinentes", agrega.No obstante, la Fiscalía General del Estado de Baja California, en el noroeste de México y en frontera con Estados Unidos, advirtió este 20 de octubre de un "peligroso reto en TikTok" y llamó a la población a evitar divulgar o aplicar el reto."Se ha detectado que circula en TikTok un peligroso reto de asfixia llamado Blackout challenge, el cual consiste en colocar algún objeto alrededor del cuello para dejar de respirar por unos minutos", señala la institución de seguridad.Esta información coincide con el decálogo que emitió el miércoles 20 de octubre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal sobre posibles amenazas a las que se exponen los jugadores de videojuegos en línea, principalmente menores de edad.Entre otras cosas, las autoridades llaman a evitar compartir información personal o datos bancarios, ubicación, micrófono y cámara, además de reportar cuentas agresivas o sospechosas.

