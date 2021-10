https://mundo.sputniknews.com/20211021/aeropuerto-en-palmerola-la-nueva-puerta-de-honduras-al-mundo-1117396883.html

Aeropuerto en Palmerola, la nueva puerta de Honduras al mundo

Ubicado a unos 80 kilómetros de la capital Tegucigalpa y a ocho al sur de la ciudad colonial de Comayagua, primera capital de Honduras, el flamante aeródromo reemplazará al de Tocontín (TGU), considerado el segundo más peligroso del planeta por el programa "Most Extreme Airports", de History Channel.En 2008, bajo el gobierno del presidente Manuel Zelaya (2006-2009), surgió la idea de convertir a Palmerola en un aeropuerto comercial para trasladar las operaciones de Toncontín, el cual quedaría en lo fundamental como terminal de vuelos internos.Dotado de la última tecnología del sector aeroportuario -145 cámaras de seguridad y lo más moderno en rayos X, por ejemplo-, Palmerola sew destaca por su terminal de pasajeros, de 11.150 metros cuadrados, más los 1.500 de la de carga, y capacidad para recibir en plataforma hasta 13 aeronaves de manera simultánea.Presentación en sociedadEl 15 de octubre, el Gobierno hondureño hizo la presentación del Aeropuerto Internacional de Palmerola, aunque para algunos sectores de la oposición se trató de una "patarata", un regionalismo que entre sus varias acepciones tiene la de "aspaviento".Un consorcio conformado por el hondureño Grupo Emco Holding y el Aeropuerto Internacional de Múnich (Alemania) tendrá a su cargo la operación de la moderna terminal catracha.Un trabajo de investigación publicado en febrero de 2016 por el diario local La Prensa reveló que el contrato de concesión firmado entre el Gobierno de Honduras y Emco (especializado en infraestructuras) en diciembre de 2015 establecía que el Estado no percibirá ni un centavo en los próximos 28 años de los 30 de la concesión de la nueva terminal civil, asentada en el Valle de Comayagua.En estos momentos trascurre un período de 30 días, a fin de posibilitar a las líneas aéreas para su proceso de migración desde Toncontín a la nueva terminal.Desarrollado bajo el modelo de asociación público-privada (APP), la edificación del aeródromo fue posible con una inversión de más de 235.000.000 dólares, de los cuales España aportó 53.000.000 como parte de un programa de reconversión de deuda con Honduras, según el sitio especializado Aviacionline.com.Un horcón de la nueva instalación lo constituye su pista de 2.440 metros de longitud (419 más que la del peligroso Toncontín), la cual fue reacondicionada para operaciones en aeronaves de mayor porte, incluyendo las de fuselaje ancho. Y con la salvedad de poder ganar metros en el futuro.Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos del grupo Emco, aseguró a la prensa local que Palmerola será la primera terminal aérea en Centroamérica con un sistema de equipaje basado en el manejo inteligente de los bultos mediante código de barras, lo que evitará confusiones y extravíos de maletas en la instalación aeroportuaria.Los operadores del aeropuerto internacional presentaron además a Palmerola Connect, un servicio de transporte de pasajeros que dispone de cinco buses ejecutivos, en sus inicios gratuito, que lo conectará con el viejo Toncontín.Nueva "capital"El intelectual de izquierda Luis Méndez, miembro de la Asociación Campesina Pro Mejoramiento y Defensa de Jutiapa, explicó a la Agencia Sputnik que la base militar estadounidense concesionó una parte del área que ocupa para el fomento del aeropuerto.Recordó que la instalación militar constituye un centro de operaciones logísticas de Estados Unidos en la región.Indicó que como si no le bastara con Palmerola, cuartel general de la lucha contra las guerrillas en Centroamérica y de apoyo a la contrarrevolución en Nicaragua, durante la convulsa década de los 80, Estados Unidos cuenta con otra base (naval, de Caratasca) en el departamento de Gracias a Dios, en el extremo noreste de Honduras.Para Méndez la próxima apertura del aeropuerto de Palmerola representa algo así como que la capital catracha vuelva de alguna manera a su emplazamiento original, Comayagua, fundada en 1537.

