Vacunación en América Latina y el Caribe: una carrera de nunca acabar

Al menos el 70% de la población mundial debe estar vacunada contra el COVID-19 si se quiere lograr la inmunidad colectiva, así lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, ante la desigualdad en el acceso a las vacunas, la región recién se encamina a alcanzar al 40% de la población antes de fin de 2021.Pero el 40% es un promedio de cifras muy dispares entre los países de la región. En un extremo están Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Haití en el Caribe, y Guatemala y Nicaragua en Centroamérica, que aún no han vacunado ni al 20% de su población. En el caso de Haití, los ciudadanos vacunados no llegan al 1%. En el otro extremo, están países como Chile y Uruguay, que han vacunado completamente a más del 70% de su población.Debido a la cobertura desigual, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se propuso ayudar a conseguir millones de dosis de vacunas para que los países latinoamericanos puedan comprarlas, informó su directora, Carissa F. Etienne, en su conferencia de prensa semanal.En los últimos días, la OPS trabajó para apresurar los envíos de 1,3 millones de vacunas donadas por Alemania, Canadá, España y Estados Unidos, que se utilizarán para aumentar la cobertura en Argentina, Honduras, Guyana y Jamaica. También se está preparando para recibir entregas del mecanismo COVAX y de acuerdos bilaterales para Guatemala, Jamaica y Nicaragua.Sinovac ha ofrecido vender 8,5 millones de dosis este 2021 y otros 80 millones el año que viene. Los países de la región que quieran la vacuna tendrán que comprarla a la organización sanitaria. La OPS está negociando con otros dos fabricantes y espera anunciar nuevos acuerdos en breve, dijo Jarbas Barbosa, director adjunto."Se trata de una compra, no de una donación", aclaró, señalando que el Banco Interamericano de Desarrollo estaba ofreciendo préstamos a los países que los necesitaran.La OPS, que según publicó The New York Times también está trabajando para ampliar la fabricación de vacunas en la región, anunció a comienzos de octubre que un centro en Brasil y otro en Argentina recibirían apoyo técnico para comenzar la producción de vacunas de ARN mensajero, el tipo utilizado en las inyecciones de Pfizer-BioNTech y Moderna.Pero por el momento, dijo Etienne, "las donaciones de vacunas siguen siendo la forma más rápida de apoyar a los países de nuestra región".

