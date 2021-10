https://mundo.sputniknews.com/20211020/sanchez-niega-que-vaya-a-sacar-presos-de-eta-de-las-carceles-para-tener-el-apoyo-de-bildu-1117321205.html

Sánchez niega que vaya a sacar presos de ETA de las cárceles para tener el apoyo de Bildu

Sánchez niega que vaya a sacar presos de ETA de las cárceles para tener el apoyo de Bildu

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, negó que vaya a sacar a presos de la organización terrorista ETA de las cárceles a... 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T11:25+0000

2021-10-20T11:25+0000

2021-10-20T11:25+0000

españa

europa

pedro sánchez

país vasco

eta

eh bildu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117321174_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_48f61a36e6c7d911e29b6a99414abe0c.jpg

"Es un no rotundo. Un no rotundo", dijo Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles (el 20 de octubre) en el Congreso de los Diputados.El jefe del Ejecutivo pronunció estas palabras tras ser interpelado por el presidente del conservador Partido Popular, Pablo Casado, en referencia a unas recientes declaraciones de Arnaldo Otegi, histórico líder independentista y coordinador de EH Bildu."Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar a favor de los Presupuestos, pues los votaremos", dijo Otegi en una entrevista concedida a El Correo.En otro momento de la entrevista el dirigente abertzale reconoce que, si el independentismo vasco no tuviera a esos 200 presos, su relación con el Gobierno de España sería diferente.En su respuesta desde el Congreso, Pedro Sánchez afirmó que su formación–el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– no utilizó el terrorismo como arma política cuando ETA estaba en activo y, en consecuencia, aseguró que tampoco lo harán ahora "cuando ETA ya no existe".Los dos partidos que conforman el Gobierno de España –PSOE y Unidas Podemos– solo suman 135 de los 350 escaños que componen el Congreso de los Diputados, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176).En ese contexto, el apoyo de pequeñas fuerzas regionales de carácter progresista o incluso de los partidos independentistas de Cataluña y País Vasco, se tornan vitales para la supervivencia del Gobierno.El año pasado el Gobierno consiguió sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado reuniendo 188 votos, gracias al apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña (13 diputados), Partido Nacionalista Vasco (6), EH Bildu (5) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (4), a los que se sumaron otros cinco votos aportados por formaciones progresistas.Desde el inicio de la legislatura, la búsqueda de apoyo parlamentario entre estas formaciones fue objeto de duras críticas contra Pedro Sánchez, al que Pablo Casado llegó a calificar como un "traidor" y un presidente "ilegítimo" por aliarse con lo que él considera "los enemigos de España".

https://mundo.sputniknews.com/20211020/falta-una-reflexion-profunda-el-decimo-aniversario-del-final-de-eta-reivindica-la-memoria-critica-1117270157.html

país vasco

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, pedro sánchez, país vasco, eta, eh bildu