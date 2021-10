https://mundo.sputniknews.com/20211020/reputado-economista-pide-priorizar-inversiones-en-capital-humano-frente-a-inversiones-en-defensa-1117330744.html

Reputado economista pide priorizar inversiones en capital humano, frente a inversiones en Defensa

300 reputados expertos de 45 países son protagonistas de este evento semipresencial con sede en el balneario ruso de Sochi en el que está prevista también la participación del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, al tiempo que ya intervino en una de las sesiones el canciller del gigante euroasiático, Serguéi Lavrov, quien, entre otros planteamientos, abogó por aumentar los asientos para los países de América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU.Los temas del presente encuentro, que se inauguró este 18 de octubre y que se extenderá hasta el próximo jueves, abarcan desde el impacto global de la pandemia del COVID-19 y las cuestiones ambientales, hasta la carrera tecnológica mundial, pasando por la lucha internacional por el capital intelectual.En conversación con Sputnik, el Dr. López-Claros –economista de gran trayectoria con vasta experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial de Davos y el Fondo Monetario Internacional, entre numerosos cargos y distinciones que ha acumulado durante varias décadas– señaló que el mundo debería sacar varias lecciones de la actual pandemia global, un desafío que, según sus palabras, puso de relieve la necesidad de "la redefinición de lo que es la seguridad nacional"."Ha quedado demostrado que tú puedes tener mil bombas atómicas, puedes tener la Fuerza Aérea más moderna y mas poderosa del mundo, pero en medio de una pandemia como la del COVID-19 esa maquinaria no te sirve absolutamente para nada", indicó el experto, insistiendo en que la seguridad nacional debe entenderse como "tener hospitales preparados para una pandemia, tener recursos para educar a la juventud, tener recursos para mejorar infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y de telecomunicaciones"."Nos damos cuenta de que no hemos invertido suficiente en fortalecer nuestras estructuras de salud pública, no tenemos suficientes camas en hospitales, muchos de los países pobres tienen una infraestructura de salud pública muy debilitada y realmente no preparada para enfrentar, no solamente esta pandemia que ya está pasando, sino las pandemias que se nos vienen", enfatizó.Al mismo tiempo, subrayó el hecho de que "los países donde se ha manejado mejor el COVID-19, donde se han utilizado criterios científicos, donde se ha informado bien a la población", son los que tienen a una mujer en el cargo de primer ministro o jefe de Estado. Un dato que, de acuerdo con el economista, demuestra la necesidad de "empoderar a la mujer políticamente, de remover las restricciones que hay para su incorporación al mercado de trabajo, y en general trasladarse a un mundo en el que haya más igualdad de género"."De los 193 países del mundo que son miembros de la ONU, solamente el 11% tiene una mujer primer ministra o jefa de Estado. Yo creo que en el mundo estamos pagando un precio muy elevado a nivel político y en términos de seguridad por no tener una participación más grande de la mujer en la toma de decisiones políticas", manifestó.Por último, López-Claros volvió a insistir en "la importancia del conocimiento, de la innovación, de la inversión en educación, como los verdaderos motores de la prosperidad y del crecimiento del ingreso per cápita", llamando a "apartarse un poco de los modelos anteriores, donde tener un Ejército muy bien equipado era un signo de prestigio nacional, pero no rendía muchos beneficios económicos".

