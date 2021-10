https://mundo.sputniknews.com/20211020/problemas-grandes-medidas-fuertes-bce-cambia-su-politica-debido-al-cambio-climatico-1117348136.html

Problemas grandes, medidas fuertes: BCE cambia su política debido al cambio climático

Desde 2022 el Banco Central Europeo penalizará a las instituciones bancarias más expuestas al riesgo climático.

Problemas grandes, medidas fuertes: BCE cambia su política debido al cambio climático A pocos días de la decimosexta conferencia de las partes (COP) de la ONU en Escocia, las empresas de todo el mundo están llamadas a mitigar los efectos del calentamiento global. Este mandato fue recibido por el Banco Central Europeo (BCE) que anunció penalidades desde 2022 para las instituciones bancarias más expuestas al riesgo climático.

Olas de calor y de frío, granizadas, nevadas intensas, sequías o inundaciones periódicas en zonas donde históricamente no sucedían es el escenario actual mundial. Según el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos Para el Cambio Climático de las Naciones Unidas, los escenarios futuros son aún más desalentadores si no se trazan medidas inmediatas y agresivas.El efecto de no hacerlo es conocido: aumento de la temperatura global y de los fenómenos climáticos extremos. Estos peligros se ciernen sobre la calidad de vida de las personas pero también sobre la economía.De acuerdo con un estudio del BCE publicado en septiembre, el Producto Bruto Interno de la Unión Europea caerá 4% por este fenómeno en 2030 y 10% para fines de este siglo.Ante las perspectivas, el vicepresidente del Consejo de Supervisión del BCE, Frank Elderson, anunció que desde el año 2022 el riesgo climático de los activos y la gobernanza climática estarán contemplados en el examen anual que realiza a las 114 entidades bancarias supervisadas por la institución. Los resultados podrán derivar en penalidades para quienes más contaminan o menos mitiguen sus efectos nocivos.A criterio de Alba Aguilar, directora del Consejo Consultivo de la organización Finanzas Verdes (México), esta política se vincula con la estrategia del BCE para impulsar este tipo de finanzas concebidas para ser sostenibles y promover la sostenibilidad.En tanto, Fernando Piquero, Secretario Técnico de la organización mexicana y director de México2, una plataforma de Mercados Ambientales de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, destacó que este es un paso más hacia la esperada descarbonización de la economía.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas

