https://mundo.sputniknews.com/20211020/presidente-de-panama-veta-reformas-electorales-en-medio-de-protestas-populares-1117353280.html

Presidente de Panamá veta reformas electorales en medio de protestas populares

Presidente de Panamá veta reformas electorales en medio de protestas populares

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Panamá, Laurentino 'Nito' Cortizo, vetó parte de las reformas electorales recién aprobadas por la Asamblea Nacional y... 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T21:46+0000

2021-10-20T21:46+0000

2021-10-20T22:13+0000

américa latina

panamá

centroamérica

laurentino cortizo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117353232_0:58:2653:1550_1920x0_80_0_0_a210712fec614d6dbd68718e96199bae.jpg

"Me dirijo a usted (…) para devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el proyecto de Ley N°544, que reforma el Código Electoral de la República de Panamá, dado que, al analizar su contenido, he encontrado razones que me obligan a objetarlo parcialmente por inconveniente", dice el mandatario en un texto enviado al presidente del parlamento, difundido en Twitter por el portal Telemetro. Cortizo objetó en particular el artículo 227, que ordena una amnistía a las multas impuestas a los candidatos de los comicios de 2019 que incumplieran con la presentación de informes sobre ingresos y gastos de campaña establecidos en el artículo 215 del Código Electoral.Según el jefe de Estado, si bien la Constitución faculta a la Asamblea para decretar amnistía por delitos políticos, la normativa aprobada por los diputados entraña sanciones de índole pecuniaria como consecuencia de una infracción del Código.El Tribunal Electoral de Panamá solicitó a Cortizo desde la semana pasada que vetara las reformas de marras, aprobadas el viernes 15 de octubre, por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.El referido Tribunal estimó que el anteproyecto representa un avance en varias materias, pero impide corregir aspectos fundamentales del sistema, indispensables para fortalecer la democracia electoral en Panamá, que seguiría estancada.Los sindicatos y fuerzas progresistas de Panamá convocaron a su vez a una gran marcha popular contra lo que denominaron "paquetazo electoral", y reivindicaron la urgencia de una asamblea constituyente originaria para enfrentar los males de fondo en el país.Para la diputada suplente Walkiria Chandler, el veto presidencial es una "cortina de humo" que "carece de racionalidad jurídica", pues no rechazó temas medulares."(Cortizo) desperdició facultades constitucionales dándole la espalda a un proceso electoral transparente, participativo y en igualdad de condiciones", opinó Chandler en su cuenta de la red social Twitter.Las reformas provocaron múltiples encontronazos entre las diferentes fuerzas políticas del país, aunque hay coincidencias en puntos positivos, como la posibilidad de que el electorado revoque el mandato a diputados y representantes de corregimiento con el 30 por ciento de las firmas del padrón electoral que votó en los comicios.

panamá

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, centroamérica, laurentino cortizo