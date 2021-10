https://mundo.sputniknews.com/20211020/onu-destaca-el-creciente-riesgo-de-reclutamiento-infantil-por-grupos-armados-en-sahel-1117333679.html

ONU destaca el creciente riesgo de reclutamiento infantil por grupos armados en Sahel

ONU destaca el creciente riesgo de reclutamiento infantil por grupos armados en Sahel

MOSCÚ (Sputnik) — Los menores de Malí, Burkina Faso y Níger se ven en los últimos dos años más expuestos al reclutamiento por grupos armados debido al cierre... 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T16:00+0000

2021-10-20T16:00+0000

2021-10-20T16:00+0000

internacional

onu

malí

africa

burkina faso

sahel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1116536594_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_e301c1dcf0be4b3fb42599a39a5eae47.jpg

"Los niños que viven en las zonas de conflicto en el Sahel central —Malí, Burkina Faso y Níger— se enfrentan a un mayor riesgo de reclutamiento por grupos armados no gubernamentales que buscan atraer a los jóvenes después de que miles de escuelas cerraran en los últimos dos años por la creciente violencia y el coronavirus", publicó la organización.En particular, la OCHA cita un informe de la ONG Save the Children, que opera en la región de Sahel desde los años 80. Al realizar entrevistas con numerosos jóvenes que habían pertenecido a grupos armados en el pasado, esta reveló que los reclutados habían dejado los estudios o no tuvieron acceso a la educación.La investigación no logró establecer el número exacto de los niños reclutados pero descubrió que algunos de ellos fueron involucrados en la actividad de grupos armados por la fuerza, otros fueron impulsados por la pobreza, inseguridad o necesidad de cumplir su deber religioso.La ONG advirtió que las precarias condiciones de vida en la región, que han empeorado con la crisis de coronavirus, suponen un riesgo elevado de que los menores se sumen a los conflictos, lo cual contradice los derechos del niño y el derecho humanitario internacional.

https://mundo.sputniknews.com/20210129/mas-de-200000-desplazados-en-menos-de-2-meses-en-la-republica-centroafricana-1094269560.html

malí

africa

burkina faso

sahel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, malí, africa, burkina faso, sahel