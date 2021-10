https://mundo.sputniknews.com/20211020/londres-rechaza-reactivar-las-restricciones-contra-el-covid-pese-a-escalada-de-contagios-1117338739.html

Londres rechaza reactivar las restricciones contra el COVID pese a escalada de contagios

Londres rechaza reactivar las restricciones contra el COVID pese a escalada de contagios

LONDRES (Sputnik) — El Gobierno de Boris Johnson se resiste a introducir medidas restrictivas contra el COVID en el Reino Unido pese a la presión del servicio... 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T17:48+0000

2021-10-20T17:48+0000

2021-10-20T17:48+0000

internacional

europa

reino unido

londres

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117338647_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_76ceac2ef3af0330fb26567ab3005e68.jpg

El portavoz del primer ministro, Boris Johnson, también descartó activar el "plan B", que el gobierno conservador tiene en reserva por si el servicio de salud pública (NHS, en sus siglas en inglés) llegara al borde de la saturación.Reino Unido experimenta uno de los niveles de infección más altos en Europa en esta última oleada del coronavirus, con una posible versión de la variante Delta en observación.La tasa semanal de nuevos casos se ha disparado un 16.1%, mientras que la de defunciones supera el 14,6% y la de hospitalizaciones alcanza el 10%, según datos gubernamentales.Mientras, la Confederación de la NHS, que cubre los servicios en todo el país, urge al Gobierno de Johnson a tomar medidas preventivas que permitan aliviar la presión en las clínicas y departamentos de urgencia antes de la temporada invernal.El jefe de la confederación urgió al Gobierno a "no esperar a que se disparen las infecciones de covid y las presiones sobre la NHS para tocar el botón de alarma".Inglaterra eliminó las leyes restrictivas en julio, cuando Johnson confirmó la vuelta a la "normalidad" y la nueva estrategia de "aprender a convivir con el virus".Por el contrario, Escocia, Gales e Irlanda del Norte mantienen ciertas limitaciones, particularmente en la esfera de contactos sociales en espacios cerrados.El "Plan B" de Johnson incluye el uso de mascarillas en espacios cerrados y la recomendación de trabajar en casa, cuando sea factible.La Confederación aboga, además, por un "plan B plus" para concienciar al público del riesgo aun latente de la pandemia, estimular los programas de vacunación y proteger al NHS antes de que se eche el invierno.Sin embargo, el Gobierno apuesta por dar un nuevo impulso al plan de inmunidad, que se ha estancado tras coger la delantera casi mundial en el último trimestre de 2020.De acuerdo con datos del 20 de octubre, únicamente el 79% de los mayores de 12 años ha recibido las dos dosis recomendadas de los antivirales aprobados en el Reino Unido.La campaña para inyectar una tercera dosis a mayores y personas vulnerables aún no ha tomado un impulso fuerte.

https://mundo.sputniknews.com/20210917/el-reino-unido-simplificara-restricciones-anti-covid-para-viajeros-1116174295.html

reino unido

londres

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, reino unido, londres, covid-19