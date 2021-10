https://mundo.sputniknews.com/20211020/la-mayoria-de-los-republicanos-quieren-a-trump-como-candidato-a-presidencia-de-eeuu-en-2024-1117322635.html

La mayoría de los republicanos quieren a Trump como candidato a presidencia de EEUU en 2024

La mayoría de los republicanos quieren a Trump como candidato a presidencia de EEUU en 2024

WASHINGTON (Sputnik) — Más de tres cuartos de los simpatizantes del Partido Republicano quieren que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelva a... 20.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-20T12:00+0000

2021-10-20T12:00+0000

2021-10-20T12:24+0000

internacional

eeuu

donald trump

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/09/1093430666_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_94ce335813983fe2d8faf466a4daed19.jpg

Aunque tan solo el 35% de la totalidad de los encuestados desean que Trump tome parte en la carrera presidencial, entre los republicanos esta idea la apoya el 78%, con el 16% en contra.En general, al próximo nombramiento de Trump se opone un total del 58% de todos los encuestados.Entre los partidarios demócratas, el 94% está en contra de la candidatura del otrora presidente.Además, la mitad de los encuestados (51%) cree que Trump estuvo socavando la democracia desde las elecciones de 2020, mientras el 39% califica al exmandatario de defensor de la democracia.La encuesta se realizó del 15 al 18 de octubre con la participación de 1.342 personas, con un margen de error de unos 2,7 puntos porcentuales.

https://mundo.sputniknews.com/20211019/trump-afirma-que-el-hubiera-frenado-a-manifestantes-durante-disturbios-en-el-capitolio-1117300367.html

Rodrigo Fernández

Si entre los dos bandos suman 100 (Cosa que no es cierta, porque hay algunos millones que no votarían por ninguno de los dos monopolios políticos estos), solo tiene el 78% de 50 más el 6% del otro bando en total 42 % se los 100. No gana. A eso sume los enrredos judiciales que le están cayendo y "pior" será. A la tumba perro infame

0