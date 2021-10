https://mundo.sputniknews.com/20211020/invitan-a-miembros-del-pan-a-cursos-de-capacitacion-de-grupos-conservadores-europeos-1117338386.html

Invitan a miembros del PAN a cursos de "capacitación" de grupos conservadores europeos

Invitan a miembros del PAN a cursos de "capacitación" de grupos conservadores europeos

La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado mexicano, Alejandra Noemí Reynoso, envió a una de sus asesoras, la panista Alicia Galván, a tomar cursos y... 20.10.2021, Sputnik Mundo

La senadora panista por Guanajuato designó a Galván López como su representante en un programa de capacitación impartido por Fundación Disenso, perteneciente a Vox, y creada para "formar a los futuros dirigentes del ámbito político y social en los países de la Iberósfera".La Fundación Disenso congrega a representantes de Vox en España; de la agrupación Ley y Justicia de Polonia; de Unión Cívica de Hungría, y del Frente Nacional de Francia liderado por Marine Le Pen.Estas plataformas políticas se han distinguido por sus posturas abiertamente contra el derecho al aborto, la eutanasia, y se han pronunciado contra el "nuevo comunismo" que definen como "indigenismo", y el cual hace referencia a la revisión de la narrativa de la conquista de América.Según el rotativo citado, Alicia Galván fue elegida dentro del programa de la Fundación Disenso por ser "asesora en la vicepresidencia del Senado de la República de México".La panista participará durante dos semanas en seminarios, visitas culturales, sesiones de trabajo y encuentros privados con líderes políticos que "ayudarán a fortalecer sus habilidades de liderazgo y a generar nuevos vínculos entre ambos lados del Atlántico".Entre los eventos confirmados está una conferencia con el vocero de Vox en Congreso de los Diputados de España, Iván Espinosa de los Monteros; el eurodiputado de Vox e impulsor de la Carta de Madrid, Hermann Tertsch, y el catedrático Miguel Ángel Quintana Paz, uno de los impulsores del concepto "indigenismo".Además de Galván, otros participantes en el programa son Angelo Bardini de Uruguay; César Enrique Reyes de El Salvador; Macarena Bravo de Chile; Miguel Ángel Cetina de Colombia; Otto Solórzano de Guatemala y Vanya Thais de Perú, quienes fueron recibidos por el propio líder de Vox, Santiago Abascal.

Jose Gutierrez

Lo quedó del PAN no tiene el nivel suficiente para entender que hoy los amloistas pueden traer dictadores y terroristas públicamente y no pasa nada, pero que la gente normal no invite a un premio Nobel demócrata como Vargas Llosa, porque se razgan las vestiduras.

1