El presidente ecuatoriano pide que la comisión que investiga los Papeles de Pandora vaya al Palacio

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, pidió a la Comisión que investiga los denominados Papeles de Pandora, que acuda al Palacio de... 20.10.2021, Sputnik Mundo

"En cuanto a la comparecencia que se me ha requerido (…) para el día de hoy, me permito corroborar mi disponibilidad para recibir en el Palacio Presidencial a los distinguidos miembros de la Comisión (…) pero una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo", dijo Lasso en una carta enviada el 20 de octubre a la Comisión de Garantías Constitucionales.La comisión de Garantías Constitucionales, que investiga el caso de los Papeles de Pandora, convocó a Lasso para que acuda el 20 de octubre a su sede en la Asamblea Nacional. El presidente ecuatoriano apareció en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominada Pandora Papers.Según los Pandora Papers, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la Presidencia de su país.Los registros filtrados muestran que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el Parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.En su carta enviada al Presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, José Cabascango, Lasso dijo que toda su renta ha sido de fuente ecuatoriana y ha sido declarada en Ecuador, donde ha pagado todos los impuestos de Ley.También aseguró que no ha recibido ninguna renta del exterior.El mandatario añadió que rechaza cualquier insinuación de no haber cumplido con el pago de todos los impuestos y reiteró que en los últimos 15 años ha pagado 588,86 millones de dólares por impuestos y contribuciones.

