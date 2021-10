https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-presidente-de-argentina-reclama-ante-el-g20-una-nueva-arquitectura-financiera-1117331891.html

El presidente de Argentina reclama ante el G20 una nueva arquitectura financiera

El presidente de Argentina reclama ante el G20 una nueva arquitectura financiera

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó un nuevo modelo financiero que abarque a los países de ingresos medios al... 20.10.2021

En vísperas de la cumbre de líderes del G20 que se desarrollará en Roma el 30 de octubre, el mandatario insistió en favorecer una "construcción global que no deje a nadie atrás"."El riesgo de una crisis generalizada de deuda externa de países en desarrollo se abate sobre el planeta, por eso apoyamos la idea de impulsar un acuerdo multilateral inclusivo y sostenible", advirtió el mandatario.En ese escenario, los bancos de desarrollo tendrán un papel clave, destacó Fernández.En cambio, la prórroga de suspensión de servicios de deuda producidas por el G20 es una medida valiosa pero insuficiente, a juicio del presidente argentino, pues "no ataca de forma definitiva la impostergable necesidad de alivio de deudas insostenibles".Deuda por climaEn la construcción de un nuevo marco multilateral para la reestructuracion de la deuda de países de renta media, el gobernante reclamó impulsar sistemas de financiamiento sostenibles, y valoró como "un paso virtuoso" el canje ambiental de "deuda por clima".Otra medida que apoya Argentina es el impuesto mínimo global para favorecer a economías emergentes y desconcentrar la riqueza.Dos semanas después la filtración conocida como los Pandora Papers, el presidente pidió también revisar los mecanismos de evasión que propician las guaridas fiscales y las sociedades opacas.En cuanto a la crisis climática, el jefe de Estado reclamó que no se discrimine a los países más pobres "con barreras supuestamente ecológicas".Hay dos velocidades de recuperación en el mundo post-pandemia, "lo que implica que, una vez más, muchos quedan atrás", alegó el mandatario.Para evitarlo, hay que construir un nuevo multilateralismo orientado al desarrollo de los países más vulnerables.El G20 reúne a las principales economías del mundo, dado que sus integrantes representan más del 80% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, el 75% del comercio mundial y el 60% de la población del planeta.

