El ministro de Interior de España defiende necesidad de recordar la violencia de ETA

BARCELONA (Sputnik) — El ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, defendió la necesidad de recordar las décadas de "violencia... 20.10.2021

"Nuestra primera obligación es no olvidar nunca que ETA significa más de medio siglo de irracional violencia terrorista con más de 2.500 atentados y 850 asesinados", manifestó Marlaska durante un acto del Ministerio para conmemorar los 20 años desde el fin de la acción armada de ETA.El responsable de Interior en España se refirió a la derrota de la organización terrorista que aspiró a la independencia de la región del País Vasco como "el mayor logro de la democracia española".También aseguró que los terroristas fueron vencidos gracias a la "fortaleza" del Estado de Derecho y al "esfuerzo colectivo" de la sociedad.Marlaska se refirió a la disolución del grupo terrorista, que fue definitiva en mayo de 2018, como una "derrota sin paliativos" porque la banda no alcanzó ninguno de sus objetivos políticos.Asimismo, el ministro destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad de España y Francia en la última década para detener a 241 terroristas y localizar 35 depósitos de armas y explosivos.El responsable de Interior garantizó que su departamento "no escatima esfuerzo alguno" en el objetivo de resolver los crímenes de la banda que siguen pendientes de esclarecer, y defendió la tarea de las instituciones españolas para preservar la memoria sobre los hechos.Aniversario del fin del terrorismo de ETAEl lehendakari (presidente) del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, situó en el centro de su discurso a las víctimas de ETA en su discurso del acto de recuerdo del décimo aniversario del cese de la violencia de ETA, organizado por el Ejecutivo regional.También reclamó la necesidad de construir la memoria de lo ocurrido, para que las décadas de violencia terrorista vividas por la sociedad española no caigan en el olvido."No estamos dispuestos a olvidar. La mejor manera de recordar es construir una memoria honesta", afirmó ante un auditorio compuesto por víctimas del terrorismo, miembros de su Ejecutivo y personalidades de la política vasca.Urkullu también señaló que recurrir al terrorismo es "un error radical, ético, político y democrático" y reconoció el importante avance de la sociedad vasca en materia de convivencia en la última década.El acto se celebró en la sede del Instituto de la Memoria Gogora, en la ciudad vasca de Bilbao, un centro que tiene como objetivo "preservar y transmitir la memoria de las experiencias traumáticas marcadas por la violencia durante los últimos cien años", según su página web.En él tienen cabida el recuerdo tanto de las víctimas del terrorismo de ETA, como las de la Guerra Civil española en el País Vasco o las del grupo GAL, que persiguió atentar contra terroristas de ETA.Se da la circunstancia de que a la misma hora, en este día de aniversario para la sociedad española, se producía un acto similar en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, de la ciudad vasca de Vitoria, una institución adscrita al Ministerio del Interior del Gobierno español.Como consecuencia de esta duplicidad, el titular de Interior del Gobierno central, el juez en excedencia vasco Fernando Grande-Marlaska, pronunciaba simultáneamente otro discurso de reconocimiento a las víctimas en la cercana ciudad de Vitoria.

