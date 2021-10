El Gobierno de Nicaragua dice en la OEA que no existe ningún candidato detenido

https://mundo.sputniknews.com/20211020/el-gobierno-de-nicaragua-dice-en-la-oea-que-no-existe-ningun-candidato-detenido-1117335574.html

"En nuestro país no hay un solo candidato detenido, ni uno, no hay un solo inocente procesado, ni uno, los que están siendo objeto de procesos legales, son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de instituciones privadas, internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden constitucional", denunció el Ejecutivo mediante un comunicado público.La reacción del Gobierno del presidente Daniel Ortega tiene lugar en la fecha que el organismo hemisférico convocó a una reunión de su Consejo Permanente para examinar la situación política Nicaragua, hecho considerado por Managua como lesivo a la soberanía nacional. El Ejecutivo recordó que los intentos de destruir la economía y subvertir el orden constitucional representan delitos de lesa humanidad y en su país se castigan con determinación, pues golpean la vida del ciudadano común, el principal agredido y atacado y víctima."No son palomas de basílicas, las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus leyes les aplicarían penas muy graves. Sin mayor presunción, o ley que no sean las llamadas Leyes Patrióticas", refirió el texto acerca de los más de 30 políticos, empresarios y comunicadores detenidos desde la primera semana de junio.La posición oficial de Nicaragua reafirmó que las violaciones a los principios de no injerencia en asuntos de otros Estados y de respeto a la autodeterminación y soberanía de cada pueblo no le permite licencias para calificar un proceso (político y judicial) interno institucional de otro país.El texto abundó que somera revisión del pasado inmediato de las máximas autoridades de ese organismo OEA, lo pone muy mal frente a la historia.Luego el documento realiza una reseña del proceso electoral en marcha rumbo a los comicios generales del 7 de noviembre, en la cual destaca la participación de 12 partidos políticos desde el momento de la formulación de las reformas electorales (aprobadas por el poder legislativo el 4 de mayo)."Los Partidos que se auto excluyeron, lo hicieron a voluntad propia. Uno dijo que no presentaría candidatos. Eso causa disolución de oficio. Otro hizo alianzas de hecho, con estructuras no autorizadas por sus propias instancias y a solicitud de sus dirigentes, se canceló dicha alianza, y otro, su máxima autoridad, ostentaba ciudadanía extranjera", expuso en referencia a la cancelación de la personaría jurídica a los partidos Conservador, Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad, respectivamente.El alegato del gobierno nicaragüense concluye que: "En este marco, y dado nuestras consideraciones de respeto por aquellos delegados que sí entienden que los pueblos de Nuestramérica merecen ser tratados con integridad y respeto, no participamos de esta sesión, pues una sola expresión de agravio a nuestra soberanía, no merece ser oída".

