Director de HRW responde a críticas de presidente colombiano tras carta a Blinken

Director de HRW responde a críticas de presidente colombiano tras carta a Blinken

MONTEVIDEO (Sputnik) — El director para las Américas de la organización Humans Rights Watch, José Miguel Vivanco, respondió duramente las críticas del... 20.10.2021

"El presidente Iván Duque me ataca con bajezas, por mi carta al Secretario Blinken. Lamento este nivel de discusión. Estos deberían ser los temas de debate: 1. Peligroso aumento de violencia por grupos armados. 2. Represión policial. 3. Política de drogas fallida", publicó Vivanco en su cuenta de la red social.Duque arremetió contra Vivanco luego de que el director de HRW envió a Blinken una carta en la que pidió que no apoyara al Gobierno colombiano.El 18 de octubre, Vivanco comunicó a través de su cuenta de Twitter que le había enviado esa misiva al funcionario estadounidense antes de su visita a Colombia en la que le dijo que "la situación de DDHH en el país se deteriora peligrosamente".Además, en el documento, solicitó que el Gobierno de Estados Unidos no apoye el regreso de la aspersión aérea en cultivos ilícitos."La administración Duque ha tomado medidas para reinstaurar la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato. La fumigación, que Estados Unidos ha defendido y financiado durante muchos años, plantea una grave amenaza a los derechos humanos básicos en Colombia y fue suspendida en 2015 debido a su riesgo para la salud y el medioambiente", plasmó en el documento.Blinken inició el 19 de octubre en Quito una visita a Ecuador y Colombia.

