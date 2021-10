https://mundo.sputniknews.com/20211020/canada-emite-alerta-de-viaje-y-pide-evitar-visitar-estos-13-estados-de-mexico-1117324847.html

Canadá emite alerta de viaje y pide evitar visitar estos 13 estados de México

Autoridades canadienses alertaron a sus ciudadanos sobre los niveles de inseguridad que se vive en varias entidades del territorio mexicano. 20.10.2021, Sputnik Mundo

Chihuahua, Colima, Guerrero, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Morelos y Guanajuato son los estados mexicanos los cuales, según el Gobierno de Canadá, es mejor evitar visitar ante la inseguridad que los aqueja. Autoridades canadienses emitieron una alerta para avisar a los posibles visitantes turísticos a México sobre la situación en el país, en donde, señalan, los delitos violentos han ido en escalada. El gobierno canadiense dio algunos focos rojos en donde opera el crimen organizado: la autopista 45 entre León e Irapuato y el tramo entre Irapuato y Celaya, en Guanajuato; las Lagunas de Zempoala y sus áreas colindantes, en Morelos; así como Tepic y su frontera con Sinaloa y Durango, en Nayarit, y Saltillo y Torreón, Coahuila. También mencionó algunas ciudades las cuales resultan seguras, por ejemplo, Manzanillo, en Colima; Ixtapa y Taxco, en Guerrero; Morelia, Michocán, la capital de Durango; Mazatlán, Sinaloa; Monterrey, Nuevo León, y Guaymas, San Carlos y Puerto Peñasco, en Sonora.

