Cámara de Diputados de México aprueba política fiscal entre amenazas de golpes

A las 06.00 de la mañana del 20 de octubre (11.00 GMT), la Cámara Baja informó que "la Presidencia de la Mesa Directiva declara un receso, para continuar con la discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal a las 14.00 horas [19.00 GMT]" de este mismo día, fecha límite legal.Un corta trifulca se armó en la tribuna del salón del pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del Congreso, cuando la Mesa Directiva rechazó una petición de repetir en el tablero electrónico la votación de una reserva presentada la diputada oficialista María Clemente García.La diputada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó eliminar los límites al monto de los donativos a organizaciones de la sociedad civil, que son deducibles de impuestos para los contribuyentes.La sesión ordinaria del pleno que integran 500 diputados se había reanudado a 01.00 locales (06.00 GMT) del 20 de octubre, cuando vence el plazo para la aprobación del presupuesto de egresos e ingresos del Gobierno federal.A esa hora de le madrugada el órgano del Legislativo anunció: "Se reanuda la sesión ordinaria con la presentación de reservas al dictamen que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos".Antes de ese debate que duró cinco horas hasta que se declaró el receso, cientos de reservas se presentaron al dictamen general, aprobado con 260 votos de diputados oficialistas a favor y 218 opositores en contra.Prolongado y ríspido debateEl receso se declaró luego de casi 20 horas de debates ríspidos por las nuevas disposiciones legales promovidas por el oficialismo, que incluyen entre otras medidas el control sobre todas las personas mayores de 18 años, que estarán obligadas a generar su Registro Federal de Contribuyentes, aunque no desempeñen actividades laborales o productivas.Según las imágenes de los gritos, empujones y golpes al aire, la breve trifulca la protagonizaron, por la oposición, la diputada Mariana Gómez del Campo, y su correligionario del partido Acción Nacional (PAN, centroderecha) Jorge Espadas.Por el oficialismo participaron Margarita García del Partido del Trabajo y Manuel Alejandro Robles de Morena, quien derribó a Elías Lixa, diputado del PAN.La polémica prosiguió en Twitter, donde Lixa escribió esta madrugada: "Es cierto que fui agredido cobardemente por la espalda, por un porro (matón) que no merece ni un instante de atención".Uno de los coordinadores de PAN, Jorge Triana, escribió en la misma red social que el izquierdista Robles tenía "aliento alcohólico".Robles le respondió en su propia cuenta que el opositor había agredido a una de sus compañeras: "No te di un sólo golpe, no mientas. Pese a tu violencia contra las mujeres, sacaremos (adelante) la miscelánea fiscal".El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el 20 de octubre que en el pasado existieron privilegios fiscales, cuando "no pagaban los impuestos las grandes corporaciones (…) eso era un atraco".Anunció que, en lo que va de 2021, la recaudación de impuestos suma hasta la fecha más de 3,49 billones de pesos (casi 175.000 millones de dólares), que representan un aumento de 350.000 pesos (unos 17.500 millones de dólares) más que el año anterior.López Obrador denomina a su política económica "autoridad republicana", basada en el recorte al gasto público, evitar el déficit fiscal en el presupuesto, reducir el endeudamiento, sin crear nuevos tributos, pero aumentando el gasto en programas sociales repartidos directamente desde Palacio Nacional, "sin intermediaros".Este año el Gobierno ha repartido más de 17.000 millones de dólares en programa sociales.El presupuesto de 2022 contempla la distribución de 22.500 millones de dólares en "programas de bienestar"; gasto público que crecerá hasta 30.000 millones de dólares en 2023, antes de los comicios presidenciales de julio de 2024.

