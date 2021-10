https://mundo.sputniknews.com/20211020/bolivia-lleva-a-la-oea-a-expertos-que-refutaron-fraude-electoral-1117349407.html

Bolivia lleva a la OEA a expertos que refutaron fraude electoral

LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia anunció que llevará a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, a tres expertos de... 20.10.2021, Sputnik Mundo

Indicó que al encuentro fueron invitados los expertos electorales de la OEA, quienes se negaron a participar arguyendo que el caso estaba ya cerrado. En la reunión, denominada "¿Qué pasó al final en las Elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos", se presentarán los expertos Jake Johnston, del Center for Economic and Policy Research (CEPR); Francisco Rodríguez, de la Universidad de Tulane, y Jack Williams, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), indicó el embajador.El CEPR fue el primer grupo de investigación que denunció como equivocado y tendencioso a un reporte de la OEA que advirtió supuestas irregularidades en las elecciones de 2019, en base a las cuales los grupos conservadores de Bolivia reforzaron sus protestas contra Morales hasta provocar su renuncia.El informe del CEPR fue respaldado luego por investigaciones de universidades y de diarios estadounidenses que concluyeron también que las denuncias del supuesto fraude electoral no tenían fundamento.En Bolivia, la justicia ha archivado recientemente, por falta de pruebas, los procesos abiertos contra autoridades electorales por el mismo proceso electoral.

