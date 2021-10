https://mundo.sputniknews.com/20211020/becarios-no-sicarios-la-propuesta-de-amlo-para-evitar-que-el-crimen-organizado-reclute-a-jovenes-1117333409.html

"Becarios, no sicarios": la propuesta de AMLO para evitar que el crimen organizado reclute a jóvenes

"Becarios, no sicarios": la propuesta de AMLO para evitar que el crimen organizado reclute a jóvenes

Es necesario que los jóvenes de México reciban respaldo integral del Gobierno federal para evitar que sean reclutados por el crimen organizado, consideró el... 20.10.2021, Sputnik Mundo

El mandatario agregó que resulta básico, central, atenderlos para evitar que los enganchen las bandas de la delincuencia organizada."Becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos y también algo que no sólo tiene que ver con el bienestar material, sino con el bienestar del alma, el afecto, abrazar a los jóvenes, tratarlos amorosamente, esto puede llevarnos tiempo pero va a dar frutos, yo siento que ya ha empezado a dar resultados", declaró durante su conferencia de prensa de este 20 de octubre.López Obrador subrayó que generar opciones para los jóvenes hace más difícil al crimen organizado que puedan convencerlos de integrarse a sus filas, además de que estos problemas no se resuelven con medidas coercitivas."Tenemos que seguir atendiendo a los jóvenes, ahí está la clave de muchas cosas, no darle la espalda a los jóvenes, no desatender a los jóvenes y mucho menos discriminarlos, nada de llamarles ninis de manera despectiva, que era lo que hacían anteriormente, ni un solo programa en favor de los jóvenes", reprochó."Ahora nosotros estamos dedicados a garantizar el derecho que tienen los jóvenes al estudio, al trabajo", declaró.Propuso el deporte como medicina preventiva contra el involucramiento criminal y puso como ejemplo al pítcher de los Dodgers Julio Urías, mexicano y jugador profesional de beisbol que ha logrado salir adelante junto a muchos otros atletas profesionales en otras disciplinas.

