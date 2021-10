https://mundo.sputniknews.com/20211020/3000-caballos-de-potencia-y-500-kmh-asi-sera-el-ultradeportivo-spyros-chaos--video-fotos-1117342408.html

3.000 caballos de potencia y 500 km/h: así será el ultradeportivo Spyros Chaos

3.000 caballos de potencia y 500 km/h: así será el ultradeportivo Spyros Chaos | Video, fotos

La empresa griega Spyros Panopoulos Automotive ofreció un aperitivo sobre cómo será el primer auto ultradeportivo del mundo, además de algunas de sus... 20.10.2021

tecnología

automóviles

⚙️ motor

Y no es para menos, pues el nuevo auto bautizado como Chaos, o caos en español, tendrá una potencia de 2.000 caballos a 11.000 revoluciones por minutos en su versión básica, y 3.000 a 12.000 revoluciones por minuto en la versión premium. Toda esta potencia es generada por un motor V10 biturbo de 4 litros. La relación potencia-peso es de 2,3 caballos por kilo.Con semejante potencia, el auto podrá acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 1,8 segundos, superando incluso al mítico Bugatti Chiron y al Tesla Model S Plaid. La aceleración de 100 a 200 km/h tarda tan solo 2,6 segundos, y 2,2 segundos de 160 a 241 km/h.La velocidad máxima también estará a la altura de la potencia de su planta motriz: el fabricante asegura que el auto podrá alcanzar ni más ni menos que a 500 km/h. Así que cuando el auto sea fabricado en serie podría batir todo un abanico de récords.Pero todas estas prestaciones serán logradas no solo con la mera potencia, sino también con un peso extremadamente ligero. La compañía no especifica los kilos exactos que tendrá el vehículo, pero sí relata que en su fabricación se hace un uso extenso no solo de materiales como la fibra de carbono, sino incluso también materiales tan exóticos como el titanio, la fibra de cristal, el kevlar y el zylon. El sistema de escape está hecho de inconel.Además, en el vídeo compartido por la empresa como anticipo antes de la presentación oficial el 1 de noviembre en formato online, se puede observar que el ultradeportivo usará la realidad aumentada.El caos mide tan solo 1,04 metros de alto y 2,08 metros de ancho. Gracias a su diseño aerodinámico, tiene una fuerza de agarre de 1.740 kilos.Se tratará de una serie limitada de 100 unidades, y está previsto que el equipo de Spyros ensamble entre 15 y 20 unidades al año. De tal modo, la compañía griega tardará por lo menos cinco años en fabricar la serie entera. La versión básica costará unos 5,5 millones de euros, mientras que por la versión premium habrá que desembolsar 12,4 millones de euros.

