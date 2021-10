https://mundo.sputniknews.com/20211019/tribunal-supremo-de-espana-rechaza-los-recursos-contra-la-designacion-de-la-fiscal-general-1117273319.html

Tribunal Supremo de España rechaza los recursos contra la designación de la Fiscal General

Tribunal Supremo de España rechaza los recursos contra la designación de la Fiscal General

MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo de España rechazó los recursos presentados por partidos de la oposición contra la decisión del presidente del Gobierno... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T11:19+0000

2021-10-19T11:19+0000

2021-10-19T11:20+0000

españa

tribunal supremo de españa

pedro sánchez

partido popular de españa

vox

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1117273397_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_cea10b00fe219e745481c2fe89c84ed2.jpg

"La Sala III del Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por Partido Popular y VOX contra el Real Decreto de 25 de febrero de 2020 que nombró a Dolores Delgado García como fiscal general del Estado, por falta de legitimación activa de los dos partidos políticos recurrentes", informó el alto Tribunal en un breve comunicado.De los siete magistrados que formaron el Tribunal, dos mostraron su desacuerdo con la decisión y anunciaron que emitirán un voto particular.Los recursos presentados por los dos principales partidos de la oposición argumentaban que la cercanía política de Dolores Delgado con Pedro Sánchez hace que no cumpla los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía del Estado.En sus alegaciones, la Abogacía del Estado opinó que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver el fondo de la cuestión, afirmando que los recursos carecen de legitimidad, una postura por la que finalmente se inclinaron los magistrados.Por el momento, el Tribunal Supremo solo adelantó el sentido de la decisión, pero el contenido de la sentencia todavía no es de carácter público, por lo que los argumentos jurídicos que las sostienen no se conocerán hasta próximos días.

https://mundo.sputniknews.com/20211015/el-pp-recorta-distancias-con-pedro-sanchez-que-sigue-encabezando-la-intencion-de-voto-1117153960.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tribunal supremo de españa, pedro sánchez, partido popular de españa, vox