Roberto José Feletti: quién es el nuevo secretario de Comercio Interior de Argentina

Roberto José Feletti: quién es el nuevo secretario de Comercio Interior de Argentina

El nuevo secretario de Comercio Interior de Argentina asumió el cargo con el mandato de alcanzar un acuerdo de precios con los principales supermercados del... 19.10.2021, Sputnik Mundo

Roberto José Feletti asumió el 12 de octubre la Secretaría de Comercio Interior de Argentina, cuya función principal es contener los aumentos de precios en el marco de la política económica que pretende fomentar el control de la inflación.Feletti, próximo a cumplir 63 años, es contador público de la Universidad de Buenos Aires y docente de Administración Financiera en la Universidad Nacional de Moreno."El objetivo [de la gestión] será bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario. Es fundamental para que haya resto para comprar indumentaria, electrodomésticos, para comer afuera. Porque si no, no hay mercado interno", argumentó Feletti en un programa de televisión argentino del pasado domingo 17 de octubre.TrayectoriaSe desempeñó en gestión pública como secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires y como diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, donde ejerció el mandato de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja entre 2011 y 2015.En su rol de contador público, fue vicepresidente del Banco Nación entre 2006 y 2009. Mientras que entre 2015 y 2019 ocupó el cargo de secretario de Economía y Hacienda del Municipio de La Matanza.El exsecretario de Economía de la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner retuiteó la nueva campaña del Frente de Todos de cara a la elección del 14 de noviembre próximo, en la que la afirmación 'Sí' es el eje central del mensaje, tan solo unos minutos antes de que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciara la decisión de que Feletti reemplace en el cargo a Paula Español.Feletti, quien forma parte del equipo de economistas del oficialista Frente de Todos, analizó los resultados de las últimas primarias argentinas (PASO), donde afirmó que "tal vez se exageró la baja del déficit fiscal. Faltaron 200.000 millones de pesos en la calle antes de estas elecciones", en declaraciones radiales a medios argentinos.Controles necesariosAl definir la actual situación inflacionaria del país, Feletti sostuvo a medios locales que los controles de precios y monopolios son necesarios, y que no dudará en aplicar leyes orientadas a la defensa de los consumidores y el abastecimiento, en caso de ser necesarias.En su primera jornada en el cargo, Feletti se reunió con los principales productores de consumo masivo y cadenas de supermercados, "con el objetivo de generar un escenario de previsibilidad hacia fin de año, incentivar el mercado interno y preservar el ingreso de los hogares", afirmó en redes sociales, donde aseguró que se logró un acuerdo para fijar los precios de alrededor de 1247 productos de consumo masivo con valores al 1° de octubre."Acá hay una sola víctima, que es el pueblo argentino que no llega a fin de mes. Soy un hombre de diálogo, de racionalidad, de discusión. Obviamente voy a convocar al sector empresarial, a los productores y comercializadores. Probablemente, juntos. Pero es fundamental hablar con la verdad en la mano y no victimizarse", argumentó el nuevo secretario de comercio interno.

