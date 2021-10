https://mundo.sputniknews.com/20211019/revelan-la-caracteristica-clave-de-los-misiles-hipersonicos-1117298483.html

Revelan la característica clave de los misiles hipersónicos

El experto militar Viktor Murajovski considera que los bloques de maniobra son la característica principal y clave que poseen los misiles hipersónicos ya que... 19.10.2021, Sputnik Mundo

Según el experto, la velocidad de los misiles hipersónicos se ha conseguido hace tiempo, mientras que la maniobra es una característica nueva que le da una gran ventaja a los misiles hipersónicos."Rusia y EEUU disponen de sistemas antimisiles que pueden funcionar contra ojivas de misiles balísticos intercontinentales si no son maniobrables, pero son muy problemáticos contra las ojivas de maniobra cuando se acercan al objetivo (…) La velocidad hipersónica se alcanzó hace mucho tiempo, mientras que la capacidad de maniobra es una característica nueva de las armas hipersónicas. En Rusia, este tipo de características se han implementado en los sistemas Avangard, Tsirkon y Kinzhal, y en algunos otros que se están desarrollando", señaló el experto.El especialista indicó que la velocidad hipersónica es la que supera cinco veces la velocidad del sonido en un medio determinado.Añadió que las armas hipersónicas no solo están en China y cree que los medios estadounidenses exageraron el peligro de supuestas pruebas que habría realizado China en agosto.El 17 de octubre, el diario The Financial Times, citando fuentes propias, aseguró que China había realizado en agosto pruebas de un misil hipersónico capaz de transportar ojivas nucleares. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, aclaró que China lo que realizó en agosto fue el lanzamiento de prueba de una nave espacial y no de un misil hipersónico.

