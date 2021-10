https://mundo.sputniknews.com/20211019/nino-paraguayo-sufrio-quemaduras-por-un-desafio-de-tik-tok-y-su-madre-pide-conciencia-1117290535.html

Niño paraguayo sufrió quemaduras por un desafío de Tik Tok y su madre pide conciencia

Jennifer Rodríguez lidera una campaña para que padres y madres estén "pendientes" de los desafíos de Tik Tok que hacen los niños luego de que su hijo sufriera... 19.10.2021, Sputnik Mundo

La explosión de popularidad que la red social Tik Tok tuvo en todo el mundo en el último año llenó internet de desafíos novedosos, divertidos y muchas veces hasta educativos. Sin embargo, también hay de los otros, que pueden resultar peligrosos para los usuarios, especialmente los niños. El caso de un niño de 11 años en Paraguay es una buena muestra del costado más riesgoso de los desafíos virales.El episodio ocurrió en febrero de 2021 pero la madre del niño decidió revelarlo en este momento, debido a la necesidad de obtener fondos para hacer frente al tratamiento que necesita su hijo y su preocupación por evitar que otros menores pasen por lo mismo.El niño Carlos Rafael había ido a una plaza de su barrio en la ciudad paraguaya de Luque, a unos 30 kilómetros de Asunción, a jugar con sus amigos. Su madre no sabía que optarían por divertirse con el 'Fire Challenge', un desafío que se hizo viral en las redes y que motivaba a los usuarios a hacer dibujos con alcohol para luego encenderlos.Jennifer Rodríguez, la madre del niño, contó en declaraciones recogidas por el diario ABC que su hijo regresó de la plaza "con las piernas quemadas, con la piel caída, quemaduras profundas de tercer grado".Desde el episodio, Rodríguez ha difundido varios vídeos intentando concientizar a padres y madres sobre los peligros de los desafíos de Tik Tok y la necesidad de "enseñar" a los niños a ser responsables.En uno de esos vídeos, la mujer explicó que el niño que impulsó el juego ya había "quemado el predio de la escuela" con un desafío similar días antes y había logrado obtener una botella con alcohol de su casa. La mujer explicó que los cuatro niños que hicieron el desafío se colocaron en ronda y arrojaron un fósforo encendido dentro de la botella."El alcohol cae hacia donde estaba Rafaelito, explota hacia su cara, él con las dos manos baja el alcohol y se quema las dos manitos y cuando se da vuelta para correr se encienden las dos piernas porque le habían rociado", narró la mujer, que indicó que los propios niños habían mojado a su hijo con alcohol en la parte de atrás de sus piernas.Además de contar el episodio, Rodríguez busca concientizar a padres y madres. "Te pido a vos mamá, papá que estés pendiente de lo que es un Tik Tok pero más te pido que si hay alcohol cerca de tu casa y tu hijo llega a cometer algo como lo que le hicieron a Rafa, no lo ayudes a esconder el alcohol. No le enseñes que escondiendo lo que hizo no hizo nada, no le enseñes a decir que fue un accidente", pidió.Según consignó el diario paraguayo, Rafael debió pasar 30 días en terapia intermedia y tuvo que afrontar 16 operaciones de injertos de piel. Para afrontar los costos del tratamiento de su hijo y el suyo —la mujer padece una enfermedad crónica en los riñones que la obligó a abandonar su carrera de atleta profesional— Rodríguez vende medialunas en el barrio Santa Cruz de Luque. Pero además, la mujer inició una campaña para recibir apoyos y donaciones.

paraguay

