México reitera pedido a la OMS de acelerar certificación de vacunas contra el COVID-19

México reitera pedido a la OMS de acelerar certificación de vacunas contra el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su llamado a la OMS a que acelere el proceso de autorización para... 19.10.2021

Recordó que originalmente pensó en enviar una carta a la OMS, "solicitándole, respetuosamente, que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de la vacunas porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen" los medicamentos desarrollados contra el nuevo coronavirus.El mandatario se quejó de que, en el caso de la OMS, "tratándose de salud es, con todo respeto, una ineficiencia, ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta".Ante la falta de respuesta, López Obrador pidió al secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, que elabore un formato de carta con esa petición que hizo pública la semana pasada."Creo que hoy me van a entregar la carta que voy a enviar, la voy a revisar y voy a firmarla, para que formalmente se solicite a la OMS que aprueben" los biológicos contra COVID-19 que aún no son aprobados.Sin criterios políticosEl jefe de Estado dijo que el organismo mundial no debe actuar con base en criterios políticos o ideológicos."Puede ser que no aprueben otros biológicos), sería muy improbable, porque estamos hablando de la salud no de cuestiones políticas o ideológicas", prosiguió el gobernante.Recordó que para la próxima reapertura de la frontera norte, EEUU solo permitirá los viajes a personas vacunadas con alguno de los biológicos contra COVID-19 autorizados por la OMS."Primero, el Gobierno de EEUU decide que solo van a ingresar quienes se han vacunado con la vacunas que producen las farmacéuticas estadounidenses o las que ellos autorizan", recordó López Obrador.Sin embargo, agregó que después Washington amplió el criterio a las vacunas aprobadas por la OMS."El cuello de botella está en la OMS, esperamos que pronto resuelvan, lo pueden hacer en 72 horas, llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico. Sería un absurdo que la OMS actúe a partir de criterios políticos, creo que es más desidia", puntualizó.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo en la misma conferencia que la reanudación de actividades regulares a lo largo de la frontera con EEUU se realizará a partir del día 8 de noviembre, para personas vacunadas con biológicos autorizados por el organismo mundial: "no hay cambio, estamos avanzando a eso"."Sputnik V y CanSino están ya en proceso en la Organización Mundial de la Salud, esperemos que en las próximas semanas les concedan la autorización correspondiente", dijo el jefe de la diplomacia mexicana.El martes 12 de octubre, la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan dijo que el organismo podría autorizar el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V antes de finales del año en curso, si se firman los documentos legales necesarios en los próximos días."Hay algunos documentos legales que deben ser firmados por ambas partes, antes de que el proceso continúe", dijo la funcionaria de la OMS.El Gobierno de México ha firmado contratos de adquisición de vacunas con cinco farmacéuticas: la suecobritánica AstraZeneca; la estadounidense Pfizer BioN Tech; la rusa Sputnik V, y las chinas Cansino Bio y Sinovac.

