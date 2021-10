https://mundo.sputniknews.com/20211019/libia-busca-con-sus-elecciones-un-orden-estable-que-hoy-le-falta-1117306851.html

El país africano se prepara para una instancia clave tras 10 años de conflicto y desgobierno. Sobre la importancia de los comicios de diciembre, Telescopio... 19.10.2021, Sputnik Mundo

Libia busca con sus elecciones un "orden estable" que hoy le falta El país africano se prepara para una instancia clave tras 10 años de conflicto y desgobierno. Sobre la importancia de los comicios de diciembre, Telescopio dialogó con el argentino Sergio Galiana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y Doctorando en Ciencias Sociales.

El 24 de diciembre se celebrarán las elecciones en Libia. La intención es alcanzar la estabilidad política en medio de la dualidad de poderes y el enfrentamiento de las facciones rivales del oeste y el este del país.El país africano atraviesa una escalada de violencia a dos meses de los comicios y a 10 años del derrocamiento y asesinato de su histórico líder, Muamar Gadafi.Por un lado está el Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido por la ONU y encabezado por el primer ministro Fayez Sarraj. Por el otro, el Gobierno interino encabezado por Abdulá Abdurrahman Tani, apoyado por el excomandante del Ejército Libio, el mariscal Jalifa Haftar, candidato a presidente para diciembre.En un intento de allanar el camino de los comicios y terminar con los conflictos internos, el 10 de marzo de 2021 fue aprobado el Gobierno de Unidad Nacional.Entrevistado por Telescopio, Sergio Galiana, magister en Relaciones y Negociaciones Internacionales y Doctorando en Ciencias Sociales, explicó que la celebración de las elecciones tiene como principal objetivo "salir del impasse político en que se encuentra la nación"."La elección puede ser que en esta oportunidad no signifique el triunfo de la voluntad popular. Quizás sea en este caso dejar de hacer la guerra y que haya un acuerdo sobre quién encara el proceso de reconstrucción", agregó.Pará Galiana es de esperar que "no se exprese la voluntad popular sino que el que mueve más aparato controla a la comisión electoral y obtiene más apoyo, gana"."Tal vez el punto que se encontró, por parte de las diferentes facciones para resolver el problema, es que cuando se acepte el resultado, el que gane de alguna manera incorpore o tenga el gesto de incorporar a aquellos que perdieron y no los excluya, persiga o ejerza una violencia extrajudicial", agregó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

