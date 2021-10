https://mundo.sputniknews.com/20211019/las-islas-canarias-tienen-a-mas-de-1100-menores-migrantes-en-un-limbo-administrativo-1117286592.html

Las islas Canarias tienen a más de 1.100 menores migrantes en un limbo administrativo

Las islas Canarias tienen a más de 1.100 menores migrantes en un limbo administrativo

MADRID (Sputnik) — Más de 1.100 de los 2.434 menores migrantes no acompañados que se encuentran en las islas Canarias permanecen en un limbo administrativo a... 19.10.2021, Sputnik Mundo

"Muchos menores, debido a la desinformación existente, tienen miedo de revelar su edad cuando llegan. La falta de mecanismos adecuados para su identificación ha hecho que muchos de ellos terminaran en centros de adultos durante meses, o simplemente expulsados de los centros de menores, dejándoles sin acceso a ningún recurso", explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.En otros casos, a pesar de ser considerados como menores, los migrantes se enfrentan al colapso de la Administración, cuyos retrasos hacen que algunos alcancen la mayoría de edad antes de que su situación se resuelva.A modo de ejemplo, el informe de Amnistía recoge el caso de A., un joven que cumplió 18 años —la mayoría de edad en España— el pasado mes de junio. Según cuenta el informe, este joven llegó a la isla de Lanzarote en octubre de 2020. Al desembarcar, le dijo a la policía que tenía 17 años, pero en su documentación pusieron que tenía 20 años.Estuvo tres días detenido y luego pasó un tiempo en una nave de la Cruz Roja, un recurso habitacional para adultos, hasta que después quedó en la calle. “Tenía mi partida de nacimiento que demostraba que era menor, pero no me la aceptaron”, relata.Otro joven con el que habló Amnistía Internacional, Ismael, de 16 años, lleva ya un año en España y sigue a la espera de que le hagan la prueba de determinación de la edad. Mientras tanto, se encuentra en un limbo administrativo y todavía no ha sido escolarizado.“La falta de un enfoque de infancia para atender adecuadamente a los niños y niñas que están arribando a España está mermando gravemente el acceso a sus derechos", denuncia BeltránAnte esta situación, Amnistía reclama una revisión en profundidad del sistema de atención a los niños y las niñas que llegan solos a España, con medidas que agilicen la determinación de edad y la puesta en marcha de instalaciones adecuadas para su acogida.

