El primer ministro polaco vaticina una fuerte crisis energética en la UE

VARSOVIA (Sputnik) — La Unión Europea está en el umbral de una crisis energética, que podría sobrevenir en las próximas semanas, declaró el primer ministro de... 19.10.2021, Sputnik Mundo

economía

europa

polonia

ue

📈 mercados y finanzas

Según Morawiecki, "los precios disparados, provocados, en particular, por el proceder premeditado de algunas compañías rusas, ponen a muchas empresas europeas ante la opción de reducir la producción o volcar los gastos sobre los consumidores".El Kremlin, en respuesta a semejantes acusaciones, señaló más de una vez que los políticos occidentales cometieron errores al cifrar esperanzas en las fuentes de energía alternativas, en particular en la energía eólica, pues no hubo viento durante meses. El presidente Vladímir Putin tachó de absurdas las declaraciones de que Moscú usa el gas como un arma y señaló que Rusia cumple todos los compromisos asumidos ante los socios europeos y está preparada para venderles mayores volúmenes de gas.Los precios en el mercado del gas europeo se dispararon drásticamente en los últimos meses. Si a principios de agosto las cotizaciones de futuros de gas en el hub holandés TTF, se situaban en unos 515 dólares por 1.000 metros cúbicos, a finales de septiembre el referido índice se incrementó en más de dos veces.El 6 de octubre, los precios de futuros marcaron el máximo histórico de 1.937 dólares, y a partir de esa fecha empezaron a mostrar una bajada.Según expertos, los futuros de gas suben en Europa debido a varios factores: las escasas reservas de gas en los depósitos subterráneos europeos, la oferta limitada por parte de los principales suministradores y la elevada demanda del gas licuado en Asia.Putin, al participar hace poco en el foro Jornada Rusa de Energía, habló de los errores cometidos en los países europeos, dijo, en particular, que "si las decisiones siguen tomándose por personas que no son profesionales en materia energética, los holandeses tendrán que ponerse los patines para ir de visitas y también para calentarse". El líder ruso llamó antes la atención sobre el caos reinante en los mercados de combustible europeos.

