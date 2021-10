El Kremlin: Rusia no se verá afectada por cierre de la oficina de información de la OTAN

https://mundo.sputniknews.com/20211019/el-kremlin-rusia-no-se-vera-afectada-por-cierre-de-la-oficina-de-informacion-de-la-otan-1117273105.html

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no se verá afectada por la suspensión del trabajo de de la oficina de información de la OTAN en Moscú, ya que no hubo diálogo de todos... 19.10.2021, Sputnik Mundo

"No nos veremos afectados por esto, porque de todos modos no tuvimos diálogo con la OTAN. Si es necesario, como ya ha explicado nuestro canciller [Serguéi Lavrov], nuestro embajador en Bruselas podrá responder a todas las preguntas pertinentes. No olvidemos que antes nuestro embajador cumplía con las funciones de mantener el diálogo", dijo a periodistas. El vocero también añadió que la alianza declaró su intención de contener a Rusia de todas las formas posibles y la expulsión de diplomáticos fue "la gota que colmó el vaso".El 6 de octubre, la OTAN revocó la acreditación de ocho empleados de la misión permanente rusa ante la Alianza Atlántica por sospechas de asesinatos y espionaje, y recortó otros dos puestos en la representación de Rusia.Por su parte, el lunes, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov anunció que Rusia, en respuesta a las medidas de la OTAN, suspende la labor de su embajada ante la alianza a partir de noviembre, así como de la oficina de información y de la misión militar de la OTAN en Moscú.

