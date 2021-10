https://mundo.sputniknews.com/20211019/el-consumo-frecuente-de-estos-alimentos-puede-destruir-el-cerebro-1117273974.html

El consumo frecuente de estos alimentos puede destruir el cerebro

El consumo frecuente de estos alimentos puede destruir el cerebro

Existen numerosas razones asociadas con la salud para evitar el consumo excesivo de alimentos altamente procesados. Ahora, los científicos han descubierto que... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T11:32+0000

2021-10-19T11:32+0000

2021-10-19T11:49+0000

ciencia

💗 salud

🥚 alimentación

dietas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1115290851_0:266:2695:1782_1920x0_80_0_0_0485cb6e187bf6e1334b848d3ed3a177.jpg

Un estudio llevado a cabo en la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) reveló que la ingesta frecuente de alimentos ultraprocesados por parte de ​​individuos mayores produce daños en las funciones cerebrales responsables por la memoria.En el marco de la investigación, los científicos alimentaron dos grupos de ratones —uno de animales jóvenes, otro de animales de edad avanzada— con una serie de alimentos altamente ultraprocesados durante un mes.La dieta provocó una fuerte respuesta inflamatoria en el cerebro de los animales mayores. Se observaron también una serie de signos conductuales de pérdida de memoria en los ratones de más edad. La dieta, por otro lado, no tuvo impactos similares en la salud de los roedores más jóvenes.En el marco de la investigación, el equipo utilizó una dieta especialmente diseñada para recrear alimentos humanos altamente procesados, como las papas fritas de bolsa, congelados y embutidos con conservantes.El nutricionista ruso, Mijaíl Guinsburg explicó que los alimentos ultraprocesados son ricos en azúcar y que, en la naturaleza, este ingrediente no se encuentra en las grandes cantidades que muchas personas suelen consumir. Por esta razón, el cuerpo humano, así como el organismo de otros mamíferos, no ha desarrollado a lo largo de la evolución una manera segura para metabolizar todo este azúcar.La investigación llevada a cabo en Estados Unidos reveló, sin embargo, que proporcionar a los roedores suplementos de DHA —un ácido graso omega-3— evitó que ocurrieran los problemas de memoria y eliminó los efectos inflamatorios casi por completo.Según los autores de la investigación, es importante enfatizar que los resultados no significan que las personas puedan comer tantos alimentos ultraprocesados como deseen mientras tomen suplementos de DHA.El estudio completo se publica en la edición de noviembre de 2021 de la revista científica Brain, Behavior, and Immunity.

https://mundo.sputniknews.com/20210628/estos-son-los-alimentos-mas-peligrosos-para-el-cerebro-1113597961.html

https://mundo.sputniknews.com/20210928/estos-6-habitos-alimentarios-destruyen-tu-cerebro-1116542800.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, 🥚 alimentación, dietas