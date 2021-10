https://mundo.sputniknews.com/20211019/ebrard-se-defiende-por-el-caso-de-linea-12-actue-profesional-y-de-una-manera-integra-1117286152.html

Ebrard se defiende por el caso de Línea 12: "Actué profesional y de una manera íntegra"

Ebrard se defiende por el caso de Línea 12: "Actué profesional y de una manera íntegra"

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se inauguró la colapsada Línea 12 del metro capitalino, aseguró... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T15:29+0000

2021-10-19T15:29+0000

2021-10-19T15:32+0000

américa latina

ciudad de méxico

marcelo ebrard

méxico

derrumbe en el metro de ciudad de méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1117283229_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_467b68859a69e9b61c28e2b0ace815db.jpg

"Yo hice lo que tenía que hacer, si no no estaría aquí, no podría yo dar la cara, actué profesional y de una manera íntegra", sostuvo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este 19 de octubre.Argumentó que en la obra estuvieron involucradas constructoras reconocidas y la certificación estuvo a cargo de uno de los grupos más importantes del país.Además, consideró que la supervisión de especificaciones fue responsabilidad de especialistas de la construcción y que él como mandatario local no podía seguirla a tal nivel de especificación."Lo que vi la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura, yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente, para eso se creó un organismo muy grande, que se llama proyecto metro, que tenía autonomía técnica y financiera", se defendió Ebrard."E intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de ingeniería" e incluso participó el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, argumentó el funcionario federal.Además, recordó que ya se han seguido casos legales contra funcionarios públicos involucrados en la línea de metro, que colapsó el 3 de mayo de 2021 en el tramo aéreo de la obra que unía Tláhuac con Mixcoac.Cuando el actual senador Miguel Ángel Mancera gobernó la Ciudad de México se abrieron 134 causas penales contra funcionarios públicos, de las cuales la capital del país ha perdido 124, subrayó el titular de Relaciones Exteriores del gobierno federal.

https://mundo.sputniknews.com/20210907/por-que-se-desplomo-un-tramo-de-la-linea-12-del-metro-en-cdmx-esto-dice-el-reporte-1115826284.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/fiscalia-de-cdmx-presenta-denuncias-contra-exfuncionarios-por-caida-de-linea-12-1117248462.html

ciudad de méxico

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ciudad de méxico, marcelo ebrard, méxico, derrumbe en el metro de ciudad de méxico