Descifran el misterio de unas enormes cajas encontradas en la costa brasileña

Descifran el misterio de unas enormes cajas encontradas en la costa brasileña

Unos investigadores brasileños han logrado identificar el posible origen de unas misteriosas cajas con inscripciones en japonés que surgieron en la costa de... 19.10.2021

De acuerdo con el oceanógrafo Carlos Teixeira, investigador del Instituto de Ciencias Marinas (Labomar) de la Universidad Federal de Ceara (UFC) las misteriosas cajas son, en realidad, fardos de caucho.Los artefactos, encontrados recientemente en el litoral de los estados de Bahia, Alagoas y Sergipe (nordeste de Brasil) eran parte de la carga del navío nazi MV Weserland. La embarcación se hundió no lejos de la costa brasileña durante la Segunda Guerra Mundial, informó G1.El buque "cargaba fardos de caucho y viajaba de Japón a Alemania", aclaró Luis Ernesto Arruda, profesor de la UFC y miembro de Labomar.El hallazgo no es el primero de su tipo en las costas del país suramericano. En 2018, ya se encontraron cargas de caucho similares en las arenas de las playas brasileñas. Aquellos fardos, sin embargo, se trasportaban por otro navío nazi, el SS Rio Grande, el cual terminó también en el fondo del mar.A diferencia de la carga del SS Rio Grande, los más de 200 fardos del MV Weserland poseían inscripciones en japonés. La gran cantidad de 'cajas' y la identificación con los ideogramas nipones fueron justamente las características que permitieron a los científicos descubrir que se trataba del cargamento de una embarcación distinta.Además de caucho, el MV Weserland transportaba también estaño. Los investigadores creen que la acción de piratas en búsqueda del metal podría estar detrás del aparecimiento de los fardos en la costa brasileña.Los científicos suponen que el alza en el precio del metal hizo que piratas acudieran a los restos del naufragio en un intento por recuperar este cargamento para su posterior venta. Los fardos de caucho encontrados en el navío se descartaron, por no tener valor, y luego terminaron en las playas de Brasil.De acuerdo con Arruda, tanto el MV Weserland, como el SS Rio Grande, "colaboraron ​​en el esfuerzo de guerra alemán durante la Segunda Guerra Mundial".Según los investigadores, el MV Weserland fue hundido por el destructor de la Armada estadounidense USS Sommers en enero de 1944, pocos días después de que el SS Rio Grande tuviera el mismo destino.

