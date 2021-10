https://mundo.sputniknews.com/20211019/china-hipersonica-eeuu-entra-en-panico-con-el-nuevo-misil-del-gigante-asiatico-1117284865.html

China hipersónica: EEUU entra en pánico con el nuevo misil del gigante asiático

EEUU entró en pánico. El motivo, un reciente ensayo de un misil hipersónico realizado por China sin que la inteligencia del país norteamericano lo percibiera... 19.10.2021, Sputnik Mundo

EEUU: 'Yo acuso'Con pánico, o sin pánico, EEUU hace tiempo que ha decidido a quién culpar por todo lo que pasa, y también por lo que no pasa, a dos países a los que ve como enemigos: China y Rusia, sin importar si están tan tranquilos sin molestar a nadie, mientras Washington ordena la incursión de sus buques en aguas territoriales de cualquiera de esos dos países, y aunque esa orden naufrague en el intento.El analista internacional Carlos Martínez constata que las propias fuentes norteamericanas han manifestado su sorpresa por el adelanto de esta tecnología. "Además ellos [EEUU] sentían, se imaginaban muy superiores en este campo y en otros muchos, a China, y resulta que la realidad ha dado un vuelco en estos los últimos años, ya no sólo en la tecnología militar, sino en muchos otros ámbitos, y cada vez leemos más noticias de propias fuentes estadounidenses de este sorpasso de parte de China, incluso en algo como las herramientas aeroespaciales en materia de defensa".De acuerdo al Financial Times, en agosto el Ejército chino lanzó un misil que transportaba un vehículo de deslizamiento hipersónico que voló a través del espacio de órbita baja antes de encarrilar hacia su objetivo. Y pese a que el misil falló en 20 millas en hacer blanco, queda demostrada una capacidad espacial avanzada del gigante asiático que sorprendió a la inteligencia de EEUU.Tras desvelarse la mala nueva para EEUU, salió a escena en ese mismo periódico el portavoz del Pentágono, John Kirby: "Hemos dejado claras nuestras preocupaciones sobre las capacidades militares que China sigue buscando, capacidades que solamente incrementarán las tensiones en la región y más allá", al recalcar que esta es una de las razones por la que su país considera a China como uno de los "retos" principales.Entonces, a través del mismo medio el vocero de la embajada China en EEUU, Liu Pengyu, respondió: "No tenemos una estrategia global o un plan de operaciones militares como EEUU. Y no nos interesa participar en una carrera de armamentos con otros países. Por el contrario, EEUU ha estado inventando en los últimos años excusas como 'la amenaza de China' para justificar su expansión armamentista y el desarrollo de armas hipersónicas. Esto ha intensificado directamente la carrera armamentista en esta categoría y ha socavado gravemente la estabilidad estratégica global".Al respecto, Martínez se muestra confuso: "Como siempre es sorprendente [las declaraciones de Kirby], porque, que yo sepa, China no ha invadido ningún país, no tiene tropas en ningún otro país, tiene pequeñas bases militares de carácter logístico. Y sin embargo en estos días estamos viendo cómo buques navales norteamericanos se pasean frente a la costa de China: si hay una provocación, es ésta".El analista incide en que si un país con un criterio propio de su política de defensa, actualiza su armamento, eso no causa ningún tipo de desequilibrio, ni es ninguna amenaza ni nada similar."Hay que remitirse a la historia más cercana y a los hechos: los hechos es que China mantiene a sus tropas dentro de sus fronteras, mientras que las de EEUU están por todas partes del mundo, e intervienen mucho, especialmente en Asia y en Oriente Próximo; tienen un conflicto militar abierto con Corea del Norte, y están en estas amenazas contra China. La reciente formalización de la [alianza] AUKUS con Australia, con la que sellaron el acuerdo por el suministro de submarinos nucleares, privando a Francia de proveérselos, es una señal más de que está cambiando la visión geoestratégica del Pentágono, aflojando un poquito la tensión sobre Rusia y fijándose más en que en el futuro el enemigo a batir no es Rusia, sino China", avisa Martínez.Más incursiones de EEUUY pocas horas antes de que Kirby acusara a China de seguir "buscando capacidades que solamente incrementarán las tensiones en la región y más allá", la realidad, otra vez la realidad, mostraba que el destructor lanzamisiles estadounidense de clase Alreigh Burke USS Dewey y la fragata canadiense HMCS Winnipeg, atravesaron del estrecho de Taiwán el jueves 14 y el viernes 15 de octubre. Y ese mismo viernes, el Ministerio ruso de Defensa de Rusia denunciaba que el destructor de EEUU Chafee se acercó a las aguas territoriales de Rusia en las proximidades de Vladivostok e hizo "una tentativa de cruzar la frontera estatal", un intento repelido por la Flota rusa del Pacífico.Esto se suma a un incidente que tuvo lugar el pasado 2 de octubre, cuando el submarino de propulsión nuclear USS Connecticut chocó contra un objeto durante una misión en el Indo-Pacífico, algo que causó la inquietud en China. Un accidente que causó 11 heridos entre los marineros estadounidenses. Y pese a que la Marina de EEUU no ha proporcionado información sobre la naturaleza del objeto con el que chocó el submarino, un oficial bajo condición de anonimato indicó a Military Times que la topografía del fondo marino de la zona no sugiere que se tratara de una roca.Si no chocó contra una roca, porque el fondo marino de esa zona no lo sugiere, surge la interrogante de contra qué chocó. "Pues habría que pensar que un submarino para que choque, si no es una roca, debe ser otro submarino, entonces tuvo que ser otro submarino norteamericano, o el de un aliado. Pero aún así me parece un fallo muy importante de seguridad, y me parece se deberían revisar los protocolos, y sobre todo informar a China", observa Carlos Martínez.

