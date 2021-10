https://mundo.sputniknews.com/20211019/bolsonaro-ignora-investigacion-del-senado-sobre-sus-delitos-en-la-pandemia-1117286050.html

Bolsonaro "ignora" investigación del Senado sobre sus delitos en la pandemia

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que está ignorando los trabajos de investigación de la comisión especial del Senado que... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T16:25+0000

2021-10-19T16:25+0000

2021-10-19T16:25+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

pandemia

covid-19

Al responder a un seguidor que lamentaba la supuesta persecución de los senadores de la comisión contra el presidente, Bolsonaro respondió: "A mi no me afecta nada, lo estoy ignorando, ¿me voy a preocupar con la comisión, por ejemplo? Es de broma".Bolsonaro añadió, sin aportar pruebas, que hay "sospechas de corrupción" contra el relator de la comisión, el senador Renan Calheiros, un rival político que a lo largo de los meses de trabajos de la comisión lideró las críticas al Gobierno. La semana pasada, Calheiros afirmó en una entrevista que la primera versión del informe final de la comisión (que se presentará el 20 de octubre) pide que se impute a Bolsonaro por la práctica de 11 delitos.Entre ellos están delitos contra la salud pública, contra la humanidad y por uso irregular de dinero público, por supuestos casos de corrupción en la compra de vacunas contra el COVID-19.Tras la presentación del informe final esta semana los senadores lo votarán la semana que viene y después se entregará a la Fiscalía, que con todas las pruebas en mano deberá decidir si imputa o no al presidente.

brasil, jair bolsonaro, pandemia, covid-19