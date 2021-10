https://mundo.sputniknews.com/20211019/asi-es-como-puedes-combatir-el-insomnio-sin-pastillas-1117280815.html

Así es cómo puedes combatir el insomnio sin pastillas

estilo de vida

💗 salud

insomnio

Fallahi Nurzhajan, una médica rusa especialista en enfermedades infecciosas, compartió con Sputnik algunas maneras de vencer el insomnio sin el uso de medicamentos.La profesional de la salud sostuvo que tener un horario constante para acostarse al final de los días y para despertarse por las mañanas es esencial para tener buenas noches de sueño.Nurzhajan agrega que un adulto necesita en promedio de siete a nueve horas de sueño cada noche y que existen algunos hábitos que pueden ayudar a conciliar el sueño más fácilmente.Según la médica, un baño con aceites esenciales —de lavanda o de manzanilla, por ejemplo— puede ayudar a conciliar el sueño. Si no hay tiempo para esto, una ducha tibia es suficiente. Lo más importante es ducharse o bañarse al menos dos horas antes de acostarse.Pasear al aire libre antes de acostarse también colabora a una mejor noche de sueño, según Nurzhajan. En las épocas más frías del año, media hora de caminata es suficiente. Si el clima es más agradable, se puede pasear hasta una hora y media, apunta.Si deseas dormir bien es mejor evitar las comidas pesadas antes de acostarse. La médica recomienda elegir alimentos más ligeros en las horas que anteceden el sueño, como un yogur, un plátano, un té.Según Nurzhajan, un hábito esencial para lograr dormir bien es la práctica deportiva. Entre las actividades recomendadas están la natación, el baile, correr y hacer gimnasia. Preferentemente, no hacer los ejercicios demasiado tarde, sugiere la médica.Nurzhajan recomienda no obligarse a dormir jamás, ya que esto aumenta la ansiedad y la tensión.Es importante, además, observar las condiciones del ambiente en el que se duerme. Nurzhajan comparte que la humedad óptima de una habitación es de entre el 50% al 60%. La temperatura debe mantenerse entre unos 17 y unos 20 grados Celsius.

💗 salud, insomnio