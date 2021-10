https://mundo.sputniknews.com/20211019/alemania-y-el-reino-unido-rechazan-pretensiones-rusas-sobre-el-caso-navalni-1117282984.html

Alemania y el Reino Unido rechazan pretensiones rusas sobre el caso Navalni

Alemania y el Reino Unido rechazan pretensiones rusas sobre el caso Navalni

BERLÍN (Sputnik) — Las representaciones de Alemania y del Reino Unido en la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), rechazaron las... 19.10.2021

A juicio de Alemania, la nota rusa del 7 de octubre "no contiene respuestas a muchas preguntas que 45 países dirigieron a la representación permanente de Rusia".Por su parte, el Reino Unido cuestionó las respuestas de Rusia a las preguntas planteadas por 45 países mediante la Organización para la OPAQ."El Reino Unido rechaza las afirmaciones de la Federación de Rusia en la nota verbal 44. El Reino Unido califica estas declaraciones como un intento de la Federación de Rusia de eludir la responsabilidad de atacar al señor Navalni con un arma química", dice un comunicado de la representación permanente británica ante la OPAQ.Estados Unidos y otros 44 países enviaron a Rusia, a través de la OPAQ, una lista de preguntas sobre el incidente de supuesta intoxicación del bloguero opositor Alexéi Navalni, señalando que esperaban recibir la respuesta en 10 días. Moscú les respondió en dos días, dirigiéndoles a su vez sus interrogantes.El 20 de agosto de 2020, Navalni se sintió mal durante un vuelo desde la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk. El hombre fue ingresado en un hospital de la ciudad cuyos médicos le diagnosticaron un trastorno metabólico, que provocó una brusca caída de azúcar en la sangre y no encontraron ningún rastro de agentes tóxicos.Después de que los médicos rusos lograran salvarle la vida, Navalni fue trasladado a Alemania, el 22 de agosto, en un avión sanitario, e ingresado en el hospital universitario Charité en Berlín.Más tarde el Gobierno alemán, citando conclusiones de médicos militares, declaró que Navalni fue envenenado con una sustancia del grupo de agentes tóxicos conocidos como Novichok. Alemania, en su momento, no negó que su servicio de Inteligencia BND, desde la década del 90 tenía acceso a la referida sustancia.El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo en diciembre pasado que el incidente de "envenenamiento" de Navalni se estudia, pero puesto que la parte rusa no dispone del respectivo material y Occidente menosprecia las solicitudes de presentar, aunque sea la conclusión oficial sobre lo sucedido, resulta imposible abrir el expediente penal.La Fiscalía y la Policía de Rusia empezaron a efectuar sus chequeos el día mismo de la hospitalización de Navalni.Pasado un año desde el incidente, el Ministerio de Exteriores ruso declaró que fue una provocación tramada en Occidente para desacreditar a Rusia, y utilizada después para contener a Moscú y organizar nuevos ataques antirrusos.Por otra parte, aseguró que Berlín no presentó ninguna prueba verificables de las acusaciones dirigidas a Rusia y que la OPAQ a su vez dio respuestas evasivas a la solicitud de Moscú de prestarle apoyo, lo que impidió incoar la causa.

