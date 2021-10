Abogados no descartan iniciar un juicio político contra la fiscal mexicana que investiga Línea 12

https://mundo.sputniknews.com/20211019/abogados-no-descartan-iniciar-juicio-politico-contra-fiscal-mexicana-que-investiga-linea-12-1117289746.html

Gabriel Regino, el abogado de los exfuncionarios acusados del desplome de la Línea 12 en Ciudad de México, aseguró que no descartan la posibilidad de solicitar... 19.10.2021, Sputnik Mundo

El litigante reiteró que rechazan las conclusiones presentadas en el informe final de la fiscalía capitalina, ya que considera que se trata de una venganza política y un intento para encubrir a los responsables.Regino aseguró que culpar a la falta de pernos por la caída —como afirman las autoridades— “no se sostiene científicamente ni se podrá sostener de manera legal”.Agregó en entrevista para La Octava que el colapso se dio por falta de mantenimiento y sobrecarga en la estructura, actuaciones que correspondían a las autoridades encargadas de la rehabilitación.Asimismo, afirmó que desde 2019 el propio gobierno capitalino registró la separación de las vigas precisamente en el tramo que cayó, pero no se hizo nada para revertir la falla.Por ello, Gabriel Regino aseguró que se buscó un chivo expiatorio al grado que la empresa responsable de la colocación de los pernos no fue acusada por el desplome.No descartan juicio políticoPor ello, los representantes legales de los exfuncionarios acusados —entre ellos Enrique Horcasitas— preparan una denuncia penal contra el exjefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y los directores del Metro que hubo durante su gestión, Jorge Gaviño y Jorge Jiménez Alcaraz.Además preparan una segunda denuncia penal contra el actual secretario de Obras de la capital, Jesús Antonio Esteva, y contra la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, por no hacer nada tras detectar la separación de las vigas y por facilitar información confidencial a la empresa DNV, encargada del peritaje.Regino indicó que, en caso de que la fiscalía no proceda, analizan iniciar un juicio político contra la fiscal Ernestina Godoy, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que establece que cualquier ciudadano puede iniciar el procedimiento si una autoridades es omisa."Vamos a sopesar la posibilidad de llevar a juicio político a la fiscal de Ciudad de México, no están haciendo lo que tienen que hacer, están encubriendo a anteriores administraciones y no vamos a permitir que haya impunidad ni que haya arbitrariedad", sentenció.

