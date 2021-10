https://mundo.sputniknews.com/20211019/-estimulara-el-vuelo-de-cineastas-rusos-a-la-estacion-orbital-el-turismo-espacial-1117275853.html

¿Estimulará el vuelo de cineastas rusos a la estación orbital el turismo espacial?

¿Estimulará el vuelo de cineastas rusos a la estación orbital el turismo espacial?

MOSCÚ (Sputnik) — El vuelo de un grupo de rodaje ruso a la EEI ha permitido al Centro de Entrenamiento de Cosmonautas elaborar y probar una metodología de... 19.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-19T12:40+0000

2021-10-19T12:40+0000

2021-10-19T13:47+0000

internacional

rusia

espacio

🚀 conquista espacial

🧭 destinos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1117276218_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_f34093c79af509e0fc92740143504567.jpg

"El Centro de Entrenamiento de Cosmonautas ha elaborado una metodología de preparación de personas para el vuelo espacial en tiempo reducido, que podría interesar a las personas adineradas que no pueden abandonar por mucho tiempo su negocio, así como usarse en el caso de surgir la necesidad de enviar a la órbita a un profesional que no figure en el grupo de cosmonautas", señaló a Sputnik. Kononenko precisó que en un tiempo corto es imposible preparar a un cosmonauta profesional, pero gracias al vuelo de los cineastas se comprendió que se puede lograr enseñar a las personas los hábitos de comportamiento para un vuelo orbital de corta duración.La actriz Yulia Peresild y el director de cine Klim Shipenko viajaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) el pasado 5 de octubre para rodar una película. La cinta El Desafío, proyecto de la corporación espacial rusa Roscosmos y del Canal 1, será el primer largometraje en la historia del cine filmado en el espacio.Los entrenamientos de Yulia y Klim empezaron un junio, cuatro meses antes del vuelo. Los turistas espaciales anteriormente se preparaban en medio año aproximadamente.Peresild y Shipenko, que pasaron en la EEI doce días y regresaron a la Tierra el 17 de octubre, actualmente están pasando la rehabilitación en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas. Nivel de preparación de los cineastasAdemás, los miembros del equipo cinematográfico ruso que voló a EEI mostraron durante el viaje un alto nivel de preparación, dijo el cosmonauta, Oleg Novitski.El cosmonauta comentó que la actriz Yulia Peresild y el director Klim Shipenko se adaptaron muy bien a la vida cotidiana de la estación, no hubo problemas, e incluso todos se sentían muy cómodos con ellos.Novitski fue el piloto de la nave espacial Soyuz MS-18 en la que Peresild y Shipenko regresaron del espacio exterior.

https://mundo.sputniknews.com/20211018/1117231845.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, espacio, 🚀 conquista espacial, 🧭 destinos