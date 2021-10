https://mundo.sputniknews.com/20211018/un-profesor-jubilado-da-clase-gratis-a-un-indigente-en-la-calle-para-que-obtenga-un-titulo-1117240816.html

Un profesor jubilado da clase gratis a un indigente en la calle para que obtenga un título

Un profesor jubilado da clase gratis a un indigente en la calle para que obtenga un título

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Cada mañana, sentados en los exteriores de una sucursal bancaria del centro de Bilbao, en el norte de España, se puede ver al joven... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T16:19+0000

2021-10-18T16:19+0000

2021-10-18T16:19+0000

españa

europa

jubilación

bilbao

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117240057_0:385:2730:1921_1920x0_80_0_0_69b7b73db532c51084a4c0369800d446.jpg

"Hago esto porque me gusta enseñar, me gusta ayudar a la gente y me gusta aprender. También de él aprendo", dice De Miguel a Sputnik, en una pausa de estas clases improvisadas, mientras pasan los vecinos de la zona y, muchos de los habituales dejan una limosna al joven nigeriano y le animan a que no se rinda para conseguir su empeño.Este ingeniero industrial bilbaíno se jubiló hace diez años como profesor de la Facultad de Informática de la Universidad de Deusto, tras haber trabajado poniendo en marcha los sistemas informáticos del Banco de Vizcaya (uno de los bancos que conformaron el actual BBVA) y tener un negocio posteriormente de bases de datos.Evans Ibor explica, por su parte, que entró en España hace 19 años por Algeciras, en el extremo sur de la península ibérica, y que salió de Nigeria porque en su país "no tenía futuro para seguir estudiando", a pesar de que su familia tenía una granja y tenía garantizada la subsistencia.Tras pasar por un centro de menores en Madrid, recaló en Bilbao, donde hace tres años que no trabaja, y alquila una habitación en un piso compartido con lo que consigue de la limosna y el dinero que le dan algunos amigos y conocidos.Evans se sienta en los exteriores de la sucursal de un banco cada mañana junto con sus libros y cuadernos y un cartel en el que pide ayuda "para trabajar".Allí los vecinos le pueden ver haciendo ejercicios en su cuaderno, hasta que al filo del mediodía llega su profesor.Por las tardes acude a clase para aprobar los exámenes de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), que es lo que en España le daría acceso a sacarse un título de Formación Profesional.Por su parte, su alumno confiesa que su sueño sería conseguir el título de auxiliar de enfermería para trabajar "en una residencia de ancianos o en un hospital".No se arrepiente de haber salido de su país "porque estoy aprendiendo mucho, es una gran experiencia", a pesar de que con el clima húmedo de la ciudad vasca muchas mañanas pasa frío en la calle y le lleva a pensar que "esto no es vida, parece un castigo", dice.Pese a ello, admite que el ánimo de los vecinos le impide rendirse en su empeño, ya que como dice uno de los transeúntes a Sputnik "su estímulo interior le va a llevar para adelante".

bilbao

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, jubilación, bilbao