https://mundo.sputniknews.com/20211018/rusia-alarmada-por-la-suspension-del-dialogo-entre-autoridades-y-oposicion-de-venezuela-1117241813.html

Rusia, alarmada por la suspensión del diálogo entre autoridades y oposición de Venezuela

Rusia, alarmada por la suspensión del diálogo entre autoridades y oposición de Venezuela

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia se siente alarmada por la suspensión del diálogo entre las autoridades y la oposición de Venezuela e insta a todas las fuerzas... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T16:33+0000

2021-10-18T16:33+0000

2021-10-18T16:33+0000

venezuela

internacional

rusia

nicolás maduro

maría zajárova

alex saab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106388/03/1063880382_0:546:1384:1325_1920x0_80_0_0_71f361a9df981ca18c8027dcd3813c5d.jpg

La diplomática ha subrayado que Moscú insta tanto a las fuerzas exteriores que participan directamente en el proceso negociador, como a las que se encuentran cerca de éste, a impedir que se ejerza presión sobre las partes venezolanas."Más de una vez hemos llamado la atención sobre una especial responsabilidad que recae sobre las fuerzas exteriores por la formación de un clima de confianza durante el diálogo y hemos advertido sobre las consecuencias destructivas que podrían tener unos pasos bruscos y mal pensados. Lamentablemente, no se nos prestó el oído. No se impuso la intención de contribuir a las negociaciones sino el interés por mantener a Venezuela en estado de conflicto latente y bajo sanciones rigurosas, además en un momento en que los dialogantes empezaron a encontrar y constatar la coincidencia de sus posiciones en algunos puntos", agregó Zajárova.Rusia está convencida de que no existe alternativa para el mantenimiento del diálogo entre las fuerzas políticas responsables de Venezuela, subrayó.Las negociaciones entre la oposición y el Gobierno de Venezuela se reanudaron a mediados de agosto pasado con mediación de México y Noruega. Se celebraron tres encuentros, durante el último (finales de septiembre) se logró un acuerdo sobre las garantías para las fuerzas políticas en los comicios de noviembre próximo y sobre la asistencia de observadores internacionales.A mediados de septiembre el Gobierno de Venezuela decidió incluir en la delegación de negociadores de pura forma al diplomático Alex Saab, quien hacia aquel momento durante más de un año había permanecido en una cárcel de Cabo Verde, donde lo detuvieron a solicitud de Estados Unidos. El 16 de octubre lo extraditaron a EEUU, donde deberá comparecer ante un tribunal de Florida por presuntos delitos de corrupción.El Gobierno de Venezuela calificó de secuestro lo sucedido.Ese mismo día el responsable de la delegación de las autoridades venezolanas en las negociaciones de México y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, declaró que el Gobierno del país suspende su participación en el diálogo con la oposición por la extradición de Saab. La oposición instó a las autoridades a reanudar el diálogo.

https://mundo.sputniknews.com/20211015/rusia-y-venezuela-firman-9-instrumentos-juridicos-para-impulsar-la-cooperacion-bilateral-1117165171.html

https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-embajador-ruso-en-venezuela-rechaza-la-extradicion-del-diplomatico-alex-saab-1117237169.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

venezuela, rusia, nicolás maduro, maría zajárova, alex saab