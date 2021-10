https://mundo.sputniknews.com/20211018/reporteros-graficos--de-rusia-y-turquia-comparten-el-gran-premio-del-concurso-andrei-stenin-2021--1117227387.html

Reporteros gráficos de Rusia y Turquía comparten el Gran Premio del Concurso Andréi Stenin 2021

La rusa María Gelman con su serie de fotos 'M+T' y la turca Sebnem Coskun con 'Nuevo peligro para la vida subacuática: residuos de COVID-19' ganaron el Gran... 18.10.2021, Sputnik Mundo

Los nombres de los ganadores del Gran Premio y de las demás categorías del certamen se anunciaron en el marco de una ceremonia online celebrada en el Centro de Prensa Multimedia del Grupo mediático Rossiya Segodnya que organiza el concurso.Ambas obras merecedoras del Gran Premio son historias vivas y penetrantes contadas con la lengua de fotografía.La serie "М+Т" es una historia emocionante del "amor de una pareja de edad madura con el síndrome de Down que vive en el poblado social Svetlana en que viven libremente las personas con diversos trastornos mentales y físicos junto con sus pedagogos y voluntarios. En la serie de fotos en que Mary Gelman trabajó durante más de un año en la provincia de Leningrado (actual ciudad de San Petersburgo) la idea principal fue que el amor no tiene fronteras. "Para mí participar en el Concurso Andréi Stenin es la posibilidad de atraer la atención pública al tema social de mi investigación, compartir mi visión, la posibilidad de diálogo. Envío anualmente mis obras a este concurso con el jurado internacional de profesionales, porque es un foro excelente para expresarse, es un buen apoyo financiero delos fotógrafos jóvenes y una buena organización de la exposición de las obras ganadoras",subrayó la autora hablando de su participación en el concursoEl Gran Premio del Concurso 2021 se otorgó también a la fotografía individual del fotoperiodista de Turquía, Sebnem Coskun, en que la buceadora Sahika Ercumen, participante del Programa de Desarrollo de la ONU para la protección de la vida subacuática, se lanza al estrecho de Bosfóro. Hablando de su trabajo, Sebnem Coskun subrayó que quería sacar fotos especiales. "Mi objetivo fue expresar mi opinión y centrar la atención en el problema", destaca la autora. "Trabajo desde hace muchos años en el tema de contaminación de los mares con residuos plásticos y microplásticos. Ya antes de la pandemia, en nuestro ecosistema hubo un gran volumen de plástico que solo existe durante unos 60 o 70 años. La fotografía se hizo en el estrecho de Bosfóro. Iba a buscar la basura en el proceso de buceo. Pero no tuve que buscarlo, estaba en todas partes", agrega.En la ceremonia celebrada online se anunció también qué puestos ocuparon los laureados del Concurso 2021. "El año 2020 fue realmente único en la historia por muchas causas. La mayoría de fotógrafos no pudo viajar y por eso finalizar o hasta iniciar sus proyectos y tareas. Por eso mis esperanzas eran más modestas que solían ser. Mientras, las primeras fotografías me llenaron con entusiasmo. La narración de historias será actual siempre. Puede cambiar y desarrollarse, pero no desaparecerá. Cada generación tiene lo que contar. La fotografía es un lenguaje universal de nuestro tiempo que no necesita la traducción", habla la miembro del jurado, la supervisora y editora gráfica independiente, exdirectora de fotografía de la versión alemana de la revista GEO, Ruth Eichhorn (Alemania). ·"… las obras seleccionadas no solo representan un resumen de los acontecimientos que se desarrollan en el mundo, sino también es un viaje fotográfico, un rompecabezas visual que rinde homenaje a los fotógrafos y su punto de vista", agrega Ruth.En la categoría Noticias Principales el primer puesto lo ocupó un emocionante epitafio visual a todas las víctimas de la pandemia de coronavirus del fotoperiodista de Indonesia, Joshua Irwandi "Precio humano de COVID-19" y una historia del fotógrafo indio Chandan Khanna "Desacuerdo" sobre las manifestaciones de protesta celebradas en Minneapolis, EEUU, en primavera y verano de 2020.Un ornamento fotográfico alambicado del festival de esquí "Vasaloppet China 2020" del fotoperiodista Chang Xu fue la mejor obra entre las fotografías individuales de la categoría Mi Planeta. Entre las series de fotos de esta categoría ganó una crónica documental sobre una catástrofe humanitaria sin precedente en los últimos 25 años "Invasión de langostas en el este de África" del fotógrafo español Luis Tato, ganador de muchos premios del Concurso Andréi Stenin de diversos años, inclusive el Gran Premio de 2020.En la categoría Deporte la mejor fotografía individual fue la obra "Parkour en ruinas" del fotoreportero sirio, Mouneb Taim. Entre las series de fotos en esta categoría la mejor fue la obra de la fotógrafa rusa, Daria Isáieva "Juegos Olímpicos en casa" - una sesión fotográfica a distancia con los atletas que no dejaban de entrenarse preparándose para los Juegos Olímpicos, durante el confinamiento domiciliario en verano del año pasado.En la categoría Retrato. Héroe de Nuestro Tiempo triunfaron los fotógrafos de Rusia y la India. El ruso Serguéi Bobylyov ganó el concurso con la fotografía individual "Caras de nuestro tiempo" en que se manifestó un respeto infinito hacia los médicos que salvan las vidas humanas durante la pandemia de coronavirus. Entre las historias de esta categoría el mejor fue el reportaje en blanco y negro del fotógrafo independiente de la India, Sharafat Ali "Kashmir: un legado en disputa".Una lista completa de los ganadores del concurso de 2021 está publicada en el sitio web stenincontest.ru/stenincontest.com. Varias obras de los ganadores del certamen de 2021 se podrá ver en el bulevar Gogolevski de Moscú en formato de exposición callejera de principios a mediados de octubre.Según la tradición, en el marco del concurso hubo premios especiales para sus participantes. En 2021, se otorgaron premios a las fotografías en tres categorías: Noticias Principales, Mi Planeta y Retrato. Héroe de Nuestro Tiempo. Los socios del concurso incluyen los mayores medios internacionales, inclusive el Grupo Mediático Unido de Shanghái (SUMG), el conglomerado árabe Al Mayadeen TV, así como una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo: el Comité Internacional de la Cruz Roja.Según los socios de las categorías, las mejores son la fotografía individual "Precio humano de COVID-19" de Joshua Irwandi y la serie "Herida sangrante de Europa" de Alexandr Yermolchenko que obtuvieron el premio especial del Comité Internacional de la Cruz Roja Por la Fotografía Humanitaria en la categoría Noticias Principales.Una serie de retratos de médicos que luchan contra COVID-19 "Gloria en la prevención" de Patrick Junker obtuvo el premio especial de Al Mayadeen TV en la categoría Retrato. Héroe de Nuestro Tiempo . La crónica documental de Luis Tato "Invasión de langostas en el este de África" fue valorada altamente por el Grupo Mediático Unido de Shanghái en la categoría Mi Planeta.La información sobre el ConcursoEl Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas quienes centran la atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.Los socios principales del concurso son la cadena de televisión pública de Rusia Rossiya-Cultura, la cadena de televisión Moskva 24, el portal Vesti.Ru.Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y el portal de información RT, la agencia de información Askanews, el holding mediático Independent Media, la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), el sitio web del periódico China Daily, el portal de noticias The Paper, la red mediática Al Mayadeen, la agencia de noticias Prensa Latina, el portal de noticias DBW.El Concurso asimismo cuenta con el apoyo de la Unión de Periodistas de Rusia, el portal de información YOung JOurnalists, el portal Russian Photo, el portal Photo-study.ru, la escuela de la fotografía Academia de Fotografía, la revista Fotoargenta, el Club de Foroperiodismo de Nueva Delhi, la revista LFMagazine, el portal All About Photo, la revista de la fotografía EYE, la revista Artdoc, el portal Photo Channel, el foro internacional-socio-festival PhotON.

