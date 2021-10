https://mundo.sputniknews.com/20211018/quienes-estuvieron-detras-de-la-balacera-en-el-aeropuerto-de-mexico--1117233778.html

¿Quiénes estuvieron detrás de la balacera en el aeropuerto de México?

El domingo 17 de octubre fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas responsables directas del ataque a tiros contra un empresario a las afueras del... 18.10.2021, Sputnik Mundo

Luego de cateos en tres domicilios ubicados en distintos puntos de Ciudad de México, un total de cuatro personas fueron detenidas en operativos conjuntos entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y la Secretaría de Marina (Semar). En un comunicado, la Policía capitalina informó que las personas supuestamente involucradas en el ataque contra un empresario a las afueras de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México están ligadas a un "grupo delictivo dedicado a la extorsión, secuestro y venta de droga".De acuerdo con la información publicada por el diario mexicano El Financiero, los detenidos son integrantes del grupo criminal La Unión Tepito, una célula del narcotráfico que opera en Ciudad de México. Dos de los detenidos, detalló el medio, son Geovanni Yannick, alias el Alemán, presunto líder de la organización criminal, y Rogelio Romero Ramírez, supuesto integrante de la misma. Según reportes periodísticos, uno de los detenidos es socio de uno de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana.La Policía capitalina informó que durante los cateos a los domicilios, ubicados en las alcaldías Iztacalco, Benito Juárez y Cuauhtémoc, se hallaron más de 200 envoltorios de cocaína. ¿Qué pasó en el Aeropuerto? El pasado viernes 15 de octubre, el empresario Eduardo Beaven y su acompañante fueron atacados a tiros en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Ante la agresión, el conductor arrolló a los atacantes durante varios metros hasta la Terminal 2 del Aeropuerto de Ciudad de México a donde llegaron elementos de la Policía capitalina. En los hechos hubo al menos tres personas heridas y un fallecido que fue identificado como uno de los supuestos criminales.

jesus.velez

No es extraño que esto pase ha pasado durante mucho tiempo, mi padre trabajo, en seguridad como guardia privado, hace más de 10 años, ya pasaban mucho, este tipo de hechos, pero no se divulgaban al público, se ocultaban cosas como, que se sacaban, cadáveres encontrados tirados en la pista la pista, muestra que operaba el crimen organizado al amparo, de las autoridades, solo así se sacaban con tanta discreción, no sé si sea procedimiento estándar no divulgar, este tipo de hechos, pero el actual gobierno, al parecer no participa, o no cubre estos hechos, y por eso ahora se hace público, tal vez por eso el nuevo aeropuerto lo construyen y controlaran militares.