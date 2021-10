https://mundo.sputniknews.com/20211018/principal-central-obrera-de-argentina-reclama-trabajo-y-produccion-en-dia-de-la-lealtad-1117255814.html

Principal central obrera de Argentina reclama trabajo y producción en Día de la Lealtad

Principal central obrera de Argentina reclama trabajo y producción en Día de la Lealtad

BUENOS AIRES (Sputnik) — La principal central obrera de Argentina, la Confederación General del Trabajo (CGT), marchó en la ciudad de Buenos Aires con motivo... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T21:05+0000

2021-10-18T21:05+0000

2021-10-18T21:05+0000

américa latina

argentina

confederación general del trabajo (cgt)

juan domingo perón

peronismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117256305_0:0:2516:1415_1920x0_80_0_0_24067d55862c786f3b7a39ddb8d67b85.jpg

Durante la manifestación celebrada en el centro de la capital, en la que no hubo oradores, se leyó un documento en el que se reclamaron "unidad y trabajo".La CGT advirtió que "la profundidad de la crisis actual requiere de señales muy claras" y que la movilización obedecía a una "expresión de unidad de las y los trabajadores, como símbolo de unidad del movimiento obrero organizado y con vocación de sostener la unidad del peronismo".El comunicado de la central obrera también reclamó "producción y trabajo, única fórmula que garantiza un crecimiento sostenible con justicia social".El presidente, Alberto Fernández, se sumó a la propuesta del movimiento obrero hace unos días aunque no participó en esta movilización ni tampoco en la concentración que se celebró el 17 de octubre.Las convocatorias se realizaron con motivo del 76 aniversario de la movilización que el 17 de octubre de 1945 clamó por la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón (1895-1974), una fecha emblemática que vio nacer el peronismo y que se consagró como el Día de la Lealtad.Más diálogoEn otro tramo del documento, la CGT demandó "profundizar el diálogo social institucionalizado para elaborar en conjunto los consensos que nos permitan poner el empleo productivo en el centro de las políticas públicas para superar la situación que hoy margina a los sectores más desprotegidos".A la marcha asistieron otros gremios adscritos a la central obrera, como la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) y el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA),La concentración también contó con la participación de varias organizaciones sociales, como el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que por su parte reclamaron tierra, techo y trabajo.La misma consigna unión en esta movilización a Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán, entre otras entidades.El 12 de octubre de 1945, en el marco de una profunda crisis política, el general Juan Domingo Perón, entonces secretario de Trabajo, fue detenido por encabezar un pedido a los militares que en ese momento gobernaban, y entre los que se contaba, para que entregaran el Gobierno a la Corte Suprema de Justicia.Diferentes sindicatos de trabajadores, a quienes Perón había otorgado una serie de importantes e inéditos beneficios laborales, se manifestaron en la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre de aquel año exigiendo su libertad.La histórica movilización, una de las gestas más trascendentales de la historia argentina, elevó a Perón a la categoría de líder popular.Al año siguiente, Perón ganó las elecciones y fue reelegido en 1952, aunque no pudo terminar su mandato debido a un golpe de Estado que lo derrocó y lo forzó al exilio.Tras regresar desde España a Argentina en 1973, volvió a ser elegido presidente, cargo que mantuvo hasta su muerte, el 1 de julio de 1974.Esa jornada, conocida como el Día de la Lealtad, es reivindicada como el nacimiento del peronismo.

https://mundo.sputniknews.com/20201017/dia-de-la-lealtad-el-nacimiento-del-mito-de-peron-en-argentina-1093113662.html

https://mundo.sputniknews.com/20190701/asi-fue-la-carrera-hacia-el-poder-de-peron-a-45-anos-de-su-muerte-1087843272.html

https://mundo.sputniknews.com/20190206/peronismo-claves-fuerza-politica-poder-argentina-1085294867.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, confederación general del trabajo (cgt), juan domingo perón, peronismo