Observación internacional genera confianza en venezolanos de cara a comicios regionales

Observación internacional genera confianza en venezolanos de cara a comicios regionales

"La presencia de los observadores internacionales es buena, no sabía que vendría también la ONU (Organización de Naciones Unidas), pensé que sería solo la Unión Europea, pero creo que es bueno, porque eso hace que el Gobierno haga las cosas bien", dijo a Sputnik Carlos Torres, estudiante de ingeniería y residente del este de Caracas.El jueves 14 la ONU confirmó que enviará a Venezuela un panel de expertos para observar los comicios, y aunque explicó que estos no fungirán como "policías electorales", para Pablo Urquiza, contador de 48 años, esto se traduce en un punto a favor de la democracia en su país."Esto es una buena señal para la democracia, la gente debe estar consciente de que nadie puede interferir en los asuntos de nuestro país. Sin embargo, mientras más acompañamiento existe, hay menos posibilidades de que luego aleguen irregularidades", añadió el ciudadano, residente del este de Caracas.La presencia de expertos electorales en Venezuela es inédita, y es la primera vez en los últimos 15 años que la Unión Europea participa como observadora en las votaciones de este país.Aunque la misión de esta última está confirmada y se espera que arribe al país en los próximos días, se han registrado algunas declaraciones fuertes asociadas con la presencia de expertos europeos.El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo el 8 de octubre, que la delegación "acompañará" a la oposición, porque "es una mayor garantía para ellos" que los observadores de la UE estén "presentes auditando el sistema".Estas declaraciones fueron repudiadas por el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, quien indicó que el Gobierno no admitirá violaciones a la soberanía de su país.Además de estas declaraciones, la fracción del Gobierno decidió levantarse de la mesa de diálogo con la oposición, luego de que Cabo Verde aprobó la extradición de su diplomático Alex Saab a Estados Unidos, lo que Arnaldo Frías, gerente de un comercio de venta de electrodomésticos en el este de la ciudad, consideró que puede afectar la presencia de la observación."Bueno, yo le he perdido fe al diálogo y a las elecciones, pero creo que eso de que el Gobierno se levante el Gobierno de la mesa, sí puede afectar que esas misiones decidan realizar una observación y eso desmotivaría a la gente", agregó.Por su parte, el candidato a gobernador por el estado Carabobo, Javier Bertucci, también miembro de la mesa de diálogo nacional y excandidato presidencial 2018, expresó que la presencia de las misiones internacionales será "muy positiva".El próximo 21 de noviembre, los venezolanos acudirán a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y 2.459 miembros de los concejos municipales.

