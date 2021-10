Los puntos clave de la mañanera de AMLO del 18 de octubre | minuto a minuto

López Obrador reiteró su confianza al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y dijo que es necesario concientizar acerca del funcionamiento del gobierno federal.

"Durante mucho tiempo, como dije, todo era el presidente, era el todo poderoso, entonces no creía nadie, pero además con razón, que si el procurador tomaba una decisión no estaba enterado el presidente, o si el poder judicial actuaba, un juez, un magistrado, un ministro, no sabía el presidente. Pues no tenía por qué saber, de acuerdo a la constitución, porque son tres poderes independientes y hay autonomía", aseveró.

Añadió que cuando tiene noticia de actos de corrupción en el gobierno, ordena que se presente la denuncia correspondiente.

"No llegamos al gobierno para tolerar la corrupción", defendió.