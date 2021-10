https://mundo.sputniknews.com/20211018/las-formas-de-salvar-a-los-dispositivos-afectados-por-el-apagon-de-internet-1117255151.html

Las formas de salvar a los dispositivos afectados por el apagón de internet

Los dispositivos que contaban con Windows anteriores a XP SP3, MacOS anteriores a 10.12.1, Ubuntu anterior a 16.04, Android anteriores a 7.1.1, Mozilla Firefox anterior a la versión 50, Java por debajo de versión 7, Kindle anterior a v3.4.1, BlackBerry OS anterior a 10.3.3, Nintendo 3DS y PlayStation 4 con un firmware anterior al 5.00 fueron los afectados por el apagón de internet.Aquellos dispositivos que ya no pueden obtener un nuevo certificado a través de actualizaciones, aún cuentan con sus funciones básicas de hacer llamadas, enviar mensajes o ejecutar otras herramientas que no requieran internet.Algunos dispositivos con actualizaciones antiguas aún tienen acceso a internet, pero según recoge El Universal ya no es recomendable utilizarlos debido a que la información que se comparta ya no cuenta con resguardo ni es encriptada, poniéndola en riesgo de ser interceptada por terceros fácilmente.De acuerdo con el medio, lo que se puede hacer con estos dispositivos para intentar salvarlos es:Estas soluciones podrían evitar que tu dispositivo con actualizaciones antiguas se convierta en algo inútil.

