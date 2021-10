https://mundo.sputniknews.com/20211018/la-razon-por-la-que-almacenar-gasolina-en-medio-de-su-escasez-puede-salir-mas-caro--1117226171.html

La razón por la que almacenar gasolina en medio de su escasez puede salir más caro

La razón por la que almacenar gasolina en medio de su escasez puede salir más caro

Cuando se registra una subida en los precios de gasolina por diferentes razones, millones de personas deciden abastecerse para no pagar un precio alto en medio... 18.10.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

automóviles

gasolina

⚙️ motor

Comprar la gasolina de antemano y almacenarla en un garaje no ayudará a reducir el coste del uso de un coche, incluso en medio de su alza de precios por su escasez. El experto advirtió que esta "economía" puede provocar daños en el motor ya que la vida útil de la gasolina no supera los dos o tres meses.Inclusive el conductor más prudente, según el experto, debería limitarse a guardar solo un bidón de gasolina."No es necesario almacenar el combustible en el garaje en enormes barriles. Basta con tener un bote de reserva. Resulta muy útil para los viajes largos o para las necesidades domésticas. No es necesario almacenar más", concluyó Subbotin.

