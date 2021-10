https://mundo.sputniknews.com/20211018/hooters-me-dio-mis-nuevas-bragas-quise-decir-shorts-meseras-se-pronuncian-contra-nuevo-uniforme-1117243663.html

"Hooters me dio mis nuevas bragas, quise decir, shorts": meseras se pronuncian contra nuevo uniforme

"Hooters me dio mis nuevas bragas, quise decir, shorts": meseras se pronuncian contra nuevo uniforme

Meseras y trabajadoras de la famosa cadena de restaurantes Hooters criticaron el nuevo uniforme que se implementó en algunas de sus sucursales en Estados...

A través de redes sociales, principalmente en TikTok, meseras de la compañía dieron a conocer la actualización del uniforme que les avisó la empresa durante la última semana.Uno de los cambios que más destaca es un nuevo short que, a diferencia del anterior —en color naranja—, se trata de una prenda mucha más corta, en color negro, que asemeja más a ropa interior que a un short.Las trabajadoras consideraron que la medida se trata de un abuso que las expone aún más a comentarios de clientes, quienes acuden a esta cadena reconocida y criticada precisamente por exponer el cuerpo de las meseras."Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar", escribió una de las empleadas de Hooters.Algunos videos publicados en TikTok ya superan las 16 millones de vistas luego de que empleadas de la cadena se sumaron a las críticas lanzadas en redes sociales.Hooters responde a polémicaDe acuerdo con la cadena NBC, el cambio de uniforme se dio únicamente en algunos restaurantes de Texas, en los cuales, según la empresa, se obtuvieron respuestas positivas tanto de las meseras como de los clientes.En un comunicado, la firma explicó que su grupo se divide en dos marcas: The Original Hooters Group —con 25 locaciones en distintos puntos de EEUU y el mundo — y Hooters of America.Hooters of America es la marca encargada de manejar los restaurantes de Texas que comenzaron a usar este nuevo uniforme antes de llevar la modificación a otros estados donde tienen sucursales, como Tampa Bay, Chicagoland y Manhattan.Al respecto, el consorcio explicó que los restaurantes de The Original Hooters no tienen pensado cambiar sus icónicos uniformes, mientras que Hooters of America decidió aprobar el cambio como parte de una colaboración con Hooters Girls."Estos uniformes se han usado por meses en diferentes mercados de Texas y han recibido reseñas abrumadoramente favorables tanto de las chicas Hooters como de los clientes ", se lee en un primer posicionamiento enviado a CBS.Sin embargo, tras el aumento de las críticas, Hooters of America aclaró que las meseras tendrán la opción de determinar qué tipo de shorts usar, acorde a su estilo de cuerpo e imagen personal.

